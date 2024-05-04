全國舞藝展7千人基隆拚舞藝 謝國樑：4千萬改善體育館

2024年全國舞藝展演今天在基隆市立體育館舉行，來自全國各縣市的舞藝團體，共6800多名舞藝愛好者，有柔力球、街舞、啦啦隊等15項展演，大家各顯身手拚舞藝，「以舞會友」。很多外縣市民眾都前晚入住基隆，飯店、旅館都住滿，帶對觀光效益。市長謝國樑說，將投入4千萬改善體育館環境、設備。

來自全國各縣市的舞藝選手代表把體育館擠滿，看台也坐滿民眾，展演項目多元，有柔力球、土風舞、元極舞、排舞、活力健康舞、太極拳、瑜珈、運動舞蹈、中東肚皮舞、街舞、啦啦隊等，還有原住民族民俗舞蹈等十幾個項目的觀摩與交流。

謝國樑說，將自籌並爭取中央補助合計投入4000餘萬預算改善市立體育館環境，他上任以來重視體育發展，正積極改善各項運動設施、空間，讓人人愛運動、處處可運動，使基隆成為一個愛運動的友善城市。

謝國樑表示，活動也帶動基隆的經濟發展，昨晚很多人在基隆，提醒參與的選手們，不要忘了利用這次參賽的空檔，到基隆市各地走走逛逛，例如剛完成整修的美術館，也歡迎大家品嘗美食、體驗基隆的山海之美。

中華民國縣市體育會聯合總會會長鄭錦洲說，今天有6800多位來自全國各縣市舞藝團體表演，昨晚基隆各大飯店、旅館、餐廳幾乎全都客滿，帶動商業發展。