基隆東岸商場爭議 演成3方纏訟

基隆東岸商場爭議再生風波，主富服裝公司（NET）主張出資興建2到4樓商場建物擁有產權，被基市府「收回」後訴請法院裁判所有權。原市府和NET互告，但前市府時代營運商場的大日公司不滿未獲優先續約，昨聲明對市府提民事訴訟、訴願等救濟程序，也批NET主張獨資增建於法無據，形成三方互咬局面。

基隆前市長林右昌任內與大日公司簽約，委託營運東岸地下停車場和1樓商場，大日引進NET為協力廠商，增建2至4樓空間。今年1月31日到期，新市長謝國樑以大日涉入信二立體停車場弊案，不符合優先續約資格，重新招商由微風集團出線。

NET主張獨資興建商場並擁有產權拒點交，告謝國樑等人強盜罪，民事提起「確認所有權」訴訟，除引爆爭奪資產戰火，還演變成市長罷免案。

爭議關鍵原因是增建2至4樓，一直未登記產權，市長換人經營爆發紛爭，市府今年3月登記名下，並以商場空間未能完成點交提出反訴，要求NET返還建物。NET再控大日在與市府開會時，口頭承諾未來會把建物移轉給市府涉侵權。

大日昨聲明左打主富公司，批其主張獨資增建有產權於法無據，是他們用租金折讓近億元協助增建；右轟基隆市府說的那場會議，並未涉及增建的所有權歸屬，否認說過要「無償移轉」，市府混淆視聽。還指基隆市府以大日涉入信二立體停車場弊案不符合優先續約資格，此理由非但與營運效益毫無關聯，更從未出現於市府駁回優先定約申請的書面理由。

大日更質疑，基隆市政府捨棄與大日間較有利續約條件，而提供微風集團營運時間更長，支付的權利金等收益卻更低廉的營運條件，難以接受。

基隆市府發言人呂謦煒回應，市府依法行政，誠心捍衛市民財產，相關案件進入司法程序，靜待且尊重司法機關的審理結果。

NET委託律師陳義文說，增建費用均為NET支付，有支付憑證為據，大日宣稱以租金折讓與建造費無關。基隆市府在法院及監察院均要求釐清產權狀態，未取得法院裁判依據即強行招商。市長以一己之念，無視法令及契約約定，是地方自治制度災難。