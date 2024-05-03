東岸商場爭議變三方互咬 NET發聲明左打大日右批基市府

基隆東岸商場爭議案再生波，原經營廠商大日開發今天聲明，指大日以減租折讓近億元協助NET增建2到4樓商場，非NET說的獨自出資興建，主張其所有權於法無據，另控市府駁回大日優先續約權理由不當。NET律師晚間也發出聲明反駁，指增建費用均為NET支付，有支付憑證為據，另批市府在產權未釐清時強行招商，無視法令及契約約定，完全黑箱作業。

主富服裝公司（NET）主張出資興建基隆東岸商場2到4樓商場建物擁有產權，被基市府「收回」後訴請法院裁判所有權，並控大日說要「無償移轉」市府涉侵權。原本市府和NET互告，大日公司今天再控市府不讓大日有優先續約權理由不當，已提民事訴訟、訴願等救濟程序，形成三方互咬局面。

針對大日開發今天聲明，NET委託律師陳義文晚間說，新建商場2到4樓部分，新建費用均為NET所支付，有支付憑證為據，大日公司宣稱以租金折讓與建造費無關。而基隆市政府在法院及監察院均要求釐清產權狀態，未取得法院裁判依據時即強行招商。基隆市長以一己之念，無視法令及契約約定，為地方自治制度之災難。

陳義文表示，基隆市政府宣稱大日公司105年6月30日「基隆市東岸立體停車場營運移轉案1、2樓商場改善計畫及規劃營運進度會議」，承諾「無償移轉」商場2至四4之新建部分，證明基隆市政府自始均知該部分所有權非當然為基隆市政府所有，大日公司亦因無實際的新建行為與出資事實，當然無法取得NET獨立出資建造的商場2至4樓，如果基隆市政府和大日當時均認知基隆市政府為所有權人，根本無須為此約定。

NET呼籲市長謝國樑肩負其責，公布全數的「基隆市東岸立體停車場」招商資料，並詳敘說明其決策依據。

基隆市政府發言人呂謦煒表示，市府一切依法行政，誠心捍衛市民財產，目前相關案件已進入司法程序，請各方靜待且尊重司法機關的審理結果。