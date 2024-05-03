基隆東岸商場再生波！大日控不續約理由不當 市府稱依法行政

基隆東岸商場爭議案再生波，主富服裝公司（NET）主張出資興建基隆東岸商場2到4樓商場建物擁有產權，被基市府「收回」後訴請法院裁判所有權。大日公司今聲明，指大日有以減租折讓近億元協助NET興建商場，非NET獨自出資興建，另控市府駁回大日優先續約權理由不當，已提起民事訴訟、訴願等救濟程序。市府回應，一切依法行政，靜待司法審理。

基隆前市長林右昌任內與大日公司簽約，委由大日營運東岸地下停車場和商場。大日引進NET為協力廠商，增建2至4樓空間，今年1月到期，重新招商由微風集團出線，NET主張出資興建並擁有產權，致爭議不斷。

2至4樓增建部分多年來一直未登記產權，市府今年3月登記名下，NET提起確認所有權訟訴，市府則以商場空間未能完成點交提出反訴，要求NET返還建物。NET還控告大日與市府開會討論增建時，口頭承諾未來會把建物移轉給市府侵權。

大日今天委由志律法律事務所發聲明指出，主富公司主張獨資興建東岸商場增建部分而取得所有權，於法無據，大日以租金折讓近億元協助增建。市府說的會議，根本未涉及增建的所有權歸屬，指大日說要「無償移轉」增建部分是混淆視聽。

大日表示，基隆市政府以大日涉入信二立體停車場弊案，為不符合優先續約資格，這理由非但與營運效益毫無關聯，更從未出現於市府駁回優先定約申請的書面理由。

大日說，基隆市政府捨棄與大日間較有利的續約條件，而提供微風集團營運時間更長，支付的權利金等收益卻更低廉的營運條件，難以接受不續約的決策。

基隆市政府發言人呂謦煒回應表示，市府一切依法行政，誠心捍衛市民財產，目前相關案件已進入司法程序，請各方靜待且尊重司法機關的審理結果。