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台東茶獲美繆思設計獎

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導

台東縣政府自2022年創立「紅烏龍」地方茶品牌，建構出獨特慢生活體驗，獲美國繆思設計大獎包裝設計類銀獎肯定，財經處昨利用擴大主管會報，將獎項獻給縣長饒慶鈴。

饒慶鈴指出，「紅烏龍」是國內備受矚目的新興特色茶，同時也是台東最具代表性的產業之一，搭配近年縣府推行的慢經濟理念，盼提升紅烏龍地域文化性、建立品牌交流與共識，逐步躍上國際。

2015年創立美國繆思設計大獎（MUSE Design Awards）提供世界各領域設計創作者舞台。台東「紅烏龍」茶品牌以產地鹿野鄉的「鹿」，作為包裝形象設計，包括茶包、小物及禮盒，都有不同造型的鹿，從逾5千件參賽作品脫穎而出，獲銀獎。

財經處表示，近年辦理推廣活動、料理體驗課程等多元管道，推廣台東特色物產，藉由遊程串聯在地景點及風土文化，把特色物產的風味具象化，傳遞慢經濟飲食文化的價值。

縣府表示，這次獲獎增加台東紅烏龍在國際市場嶄露頭角機會，鹿野茶區搭配遊程與星宇航空、易遊網鐵道旅行合作參展，主動出擊提升品牌形象及知名度，讓更多人認識台東。

台東

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