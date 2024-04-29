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花蓮議會民進黨團決議 籲縣府盡速完成全面災損查報

中央社／ 花蓮縣29日電

民進黨花蓮縣議會黨團今天提出0403震災決議，呼籲縣府針對紅黃單建物盡快複勘、災民中繼居住需求調查速提報中央、盤點各行業與公共建設災損，盡速助重建加快產業復甦。

花蓮縣議會定期大會將於5月6日起召開，民進黨團今天召開黨團會議，並邀集地方黨公職人員參與；會議由黨團總召張美慧、黨團幹事長胡仁順、書記長林則葹聯合主持，會議焦點集中在0403地震、0423餘震所接收到災民陳情訴求。

張美慧指出，0403地震後，超過千次餘震，再加上0423強烈餘震，建物受損程度雪上加霜；在經過第一階段急難搶災後，災民現在最關心的就是後續住屋重建問題，究竟是否要打掉重建、重建經費如何支應、或是進行耐震補強工程後再搬回？或是由賑災基金價購土地、災民領取救助金後再去新購房屋等問題，早已壓得災民喘不過氣來。

黨團會議決議，已被貼單建物，請縣府立即辦理複勘；目前受災戶，有些是暫時依親，也有選擇租屋，以及選擇入住旅宿業的媒合專案等，但完整詳細數字，仍須縣府盡速盤點完成，將受災戶中繼房屋需求意願調查出來，盡快報給中央，中央備好的資源才能下放給受災戶。

民進黨團指出，地震後，包括農業、工業、商業等各行業都受苦，甚至可能會出現倒閉潮，縣府也應盡速調查，了解受災情形與所需要的協助；另外，公共建設災損，也應趕緊查報。

民進黨花蓮縣議會黨團呼籲縣長徐榛蔚，多用心思、多花時間在災民身上，縣長不應只做查看受損縣鄉道等基層事務，徐榛蔚今天竟還去玉里發放生活物資券，在此非常時期，像是無事之人的作為，令人瞠目結舌。

民進黨 花蓮 餘震

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