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補選台中市議員吳建德就任 盧秀燕讚一門雙傑

中央社／ 台中22日電

台中市議會今天舉行第15選區補選議員就職典禮，28歲阿美族吳建德宣勢就職，父親前市議員吳顯森、哥哥市議員吳呈賢到場觀禮。市長盧秀燕表示，兄弟倆表現出色，一門雙傑。

台中市第15選舉區（平地原住民）因原國民黨籍台中市議員黃仁當選立委，選委會依法補選，選舉結果由國民黨籍吳建德當選。今天上午市議會舉行就職典禮，父兄以及親友都到場觀禮。

盧秀燕觀禮致意並說，吳建德與吳呈賢兄弟相差12歲，先後進入市議會，盛讚吳顯森教養有方，雖然不同選區，但兄弟表現出色，一門雙傑。

吳建德表示，感謝家人栽培，自己是花蓮阿美族，當選後除落實政見，照顧族人權益，也會和哥哥成立聯合服務處，一起服務民眾。

國民黨籍台中市前議員吳顯森卸任後，由兒子吳呈賢順利接棒，養子吳建德後來當選平地原住民議員。吳呈賢、吳建德也成為台中市議會首對兄弟檔市議員。

兄弟 台中市 議員

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