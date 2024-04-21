援助花蓮震災…台中企業擺攤義賣敲愛心鑼 籲支持災後復建

為援助因花蓮地震受創的災民，慈濟慈善基金會今在台中市政府前廣場，發起募心募愛活動，副市長鄭照新代表市長盧秀燕出席，感謝慈濟在地震發生後第一時間投入人力，提供避難收容中心物資，更將援助施工興建中繼屋，關懷受災鄉親，也號召民眾一起以實際行動支持，為花蓮加油。

包括碳纖維複合材料大廠拓凱實業等多家公司都響應這項義賣活動，拓凱實業董事長沈文振除了到場關心義賣情形，也敲響捐獻的愛心鑼，為災民獻出一己之力。拓凱財務長鄒國泰平日熱愛登山，曾多次前往花蓮，也呼籲社會各界踴躍支持花蓮的災後復建。

鄭照新說，台中與花蓮是緊緊相依的城市，花蓮有難，台中全力支援，所以地震隔天，盧市長率先捐出一個月薪水，即時送暖，一起幫助花蓮災後重建。東華大學因地震引發大火，學生宿舍、教室和辦公室遭受嚴重的破壞，估計損失高達20億，盧市長也捐贈半月所得，幫助東華大學師生重建美麗的校園，愛心不落人後。

他說，每當市府有需要，慈濟志工朋友從不缺席，花博等大型活動也積極參與，提供暖心服務。此外，慈濟在世界各地幫助人，只要有需要的地方，就有慈濟人的腳步，這是要學習的精神，所以這次慈濟發起賑災義賣募款，市府起而響應，廣邀公益團體、社區長者及身心障礙者共襄盛舉，呼籲大眾共同加入愛心行列。

慈濟基金會說，活動義賣所得將全數捐助「大愛共善、救拔苦難－0403花蓮地震救援」專案(衛部救字第1121364491號)，希望人人發揮一分大愛，點滴匯聚，將祝福的力量送到苦難的地方，祝福災民盡快度過難關。