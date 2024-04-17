下月起 宜市、羅東增230格智慧停車位

宜蘭縣政府試辦智慧化停車開單，改善人工開單錯誤及人力不足，試辦成效良好，5月1日起將在宜蘭市、羅東鎮擴大實施，共230席智慧化停車位，約占全縣4分之1，停車格附近就有繳費機，採多元付費，現場可使用電子票證或第三方電子支付、感應式信用卡或掃QR Code線上支付，車輛離場也可以到4大超商繳費。

縣府交通處昨天在縣務會議說明，宜蘭現行路邊收費停車有烏石港、礁溪鄉、宜蘭市、羅東鎮共19條路段、956格，以往的人工開單操作掌上型PDA開出停車繳費單及照相舉證，偶爾會有車號誤植等開單錯誤情形。

交通處長黃志良說，宜蘭路邊停車開單人員36人，近年開單人員常出缺，有鑑於物聯網技術應用於智慧化停車管理系統設備，蓬勃發展，可提供更精確、即時路邊停車動態資訊，提高停車周轉率，縣府2021年在宜蘭市復興路及礁溪鄉育才路試辦，開單效率提升2.5倍，大幅減少開單錯誤及漏失。

5月1日起宜蘭市復興國中側10格、宜中路15格、 復興路36格、弘志路停車場15格；在羅東鎮有純精路154格。每30分鐘收費15元，停車超過10分鐘開始計費，並回溯最初10分鐘，未滿10分鐘免費，每天上午8點到晚上10點收費。身心障礙優惠車號已匯入智慧開單資料庫，每天有6小時內免費停車優惠。