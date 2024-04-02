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未給加班費、一例一休違反勞基法 花蓮縣府開罰113家業者

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣去年有113家業者違反勞動基準法，縣府共開出731萬元罰單，最常見違規情形有未依法給付加班費、未一例一休、出勤紀錄不符規定等。圖為花蓮縣政府外觀。圖／報系資料照
花蓮縣去年有113家業者違反勞動基準法，縣府共開出731萬元罰單，最常見違規情形有未依法給付加班費、未一例一休、出勤紀錄不符規定等。圖為花蓮縣政府外觀。圖／報系資料照

花蓮縣去年有113家業者違反勞動基準法，縣府共開出731萬元罰單，其中花蓮汽車客運遭罰215萬元，是去年最高罰款事業單位。最常見違規情形有未依法給付加班費、未一例一休、出勤紀錄不符規定等。

花蓮縣政府今天指出，2023年共有113家事業單位受裁罰，總計罰鍰金額達731萬元。主要違法行為包括未依法給付休息日出勤工資、每7天沒有1日例假1日休息日、未依法給付國定假日出勤工資、未依法給付平日加班費、出勤紀錄未逐日記載至分鐘為止。

縣府社會處提醒，當勞工遭遇雇主積欠工資、加班費、資遣費，或遇到契約變更或終止等爭議，以及被拒絕職災補償時，都可以申請勞資爭議調解，調解不成也可申請仲裁，其結果與法院判決具同效力。

去年縣府共受理250件勞資爭議調解申請，其中有146件調解成立，成立率達到58.4%，為勞工爭取金額超過1438萬元。調解類型主要多為請求支付工資及加班費，其次為職業災害補償與給付資遣費。

縣長徐榛蔚表示，雇主應保護勞工的身心健康，切勿違法超時工作；機關或事業單位應注意每月工時上限及勞工班次間的間隔，並確實記載及控管員工出勤情形。同時，應積極補充人力、合理調度，遵守勞動基準法與性別平等工作法等相關規定，承擔起善待勞工的責任，營造友善職場環境。

加班費 花蓮 資遣

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