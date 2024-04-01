花縣2消防隊舊址 打造社福空間

花蓮縣府改造消防局老舊廳舍，建為吉安青春基地及瑞穗社會福利館，提供兒少、婦女與長者社福空間。縣府利用花東基金補助與自籌款共約2500萬元，啟動耐震補強及室內裝修工程，預計明年8月完工驗收後啟用。

2年前位於吉安鄉公所隔壁的消防局第一大隊吉安分隊搬遷，舊廳舍成為閒置空間，縣府將消防隊舊址打造成吉安青春基地，為在地兒童及青少年打造溫馨舒適的場域，擴增休閒活動場所。

吉安青春基地1樓預定空間包含室內滑板活動空間、兒少交誼休憩空間以及辦公空間，2樓設計規畫多功能會議室、會談室、創傷治療室以及辦公空間，3樓則為多功能露台。

縣府考量縣境狹長，中、南區社福館分別為在鳳林鎮與玉里鎮，2處距52公里，車程需1小時，決定將位在2鎮中間的消防局第三大隊瑞穗分隊閒置廳舍，轉型為瑞穗社福館，成為花蓮中區及南區綜合型社會福利館舍。

瑞穗社會福利館1樓設計規畫包含消防主題親子館、社福聯合辦公室及會談室，2樓有社區共享廚房、室內消防溜滑梯及婦女主題空間，3樓則為多功能會議室，地點位於瑞穗鄉新生路上。

社會處指出，兩處館舍辦理耐震補強及室內裝修工程，去年獲花東基金補助1350萬元，加上縣府配合款有1500萬元，另縣府自籌1067萬元，全案合計2567萬元。補強工程2月15日開工，預計8月12日竣工；驗收完後開始室內裝修工程，二棟館舍預計2025年8月竣工。