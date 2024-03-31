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花蓮縣府活化消防隊舊廳舍轉型地方社福館 明年啟用

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣府將位在2鎮中間的消防局瑞穗分隊閒置廳舍，轉型為瑞穗社福館，成為花蓮中區及南區綜合型社會福利館舍。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府將位在2鎮中間的消防局瑞穗分隊閒置廳舍，轉型為瑞穗社福館，成為花蓮中區及南區綜合型社會福利館舍。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府為活化閒置空間，改造消防局老舊廳舍，建為吉安青春基地及瑞穗社會福利館，成為吉安青春基地、瑞穗社會福利館，提供兒少、婦女與長者社福空間。縣府利用花東基金補助與自籌款共約2500萬元，啟動耐震補強及室內裝修工程，預計明年8月完工、驗收後啟用。

2年前位於吉安鄉公所隔壁的消防局第一大隊吉安分隊搬遷，舊廳舍成為閒置空間，縣府將消防隊舊址打造成吉安青春基地，為在地兒童及青少年打造溫馨舒適的場域，擴增健康休閒活動場所。

吉安青春基地1樓預定空間包含室內滑板活動空間、兒少交誼休憩空間以及辦公空間，2樓設計規畫多功能會議室、會談室、創傷治療室以及辦公空間，3樓則為多功能露台。

縣府考量縣境狹長，中、南區社福館分別為在鳳林鎮與玉里鎮，2處相距52公里，車程需花費1小時，決定將位在2鎮中間的消防局第三大隊瑞穗分隊閒置廳舍，轉型為瑞穗社福館，成為花蓮中區及南區綜合型社會福利館舍。

瑞穗社會福利館1樓設計規畫包含消防主題親子館、社福聯合辦公室及個別會談室，2樓有社區共享廚房、室內消防溜滑梯及婦女主題空間，3樓則為多功能會議室，地點位於瑞穗鄉新生路上。

社會處指出，兩處館舍辦理耐震補強及室內裝修工程，去年獲花東基金補助1350萬元，加上縣府配合款有1500萬元，另縣府分別自籌1067萬元，全案合計2567萬元。補強工程已於2月15日開工，預計8月12日補強工程竣工；驗收完後開始室內裝修工程，二棟館舍預計2025年8月竣工，完成驗收後開館營運。

花蓮縣府將消防局吉安分隊舊址打造成吉安青春基地，為在地兒童及青少年打造溫馨舒適的場域，擴增健康休閒活動場所。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府將消防局吉安分隊舊址打造成吉安青春基地，為在地兒童及青少年打造溫馨舒適的場域，擴增健康休閒活動場所。圖／花蓮縣政府提供

吉安 青春

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