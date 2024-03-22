基隆百福火車站天橋和站內外暗黑 夜歸女怕怕將增照明

台鐵基隆百福火車站入夜後暗黑，通勤女性反映天橋和站內外夜間照明都不足，讓夜歸女性很害怕，擔心有不明人士騷擾，造成通勤族和附近居民困擾。立委林沛祥21日會同相關單位會勘，台鐵公司及市府工務處協調後，將在人行天橋和站體內外新增照明設備，並加強周圍環境清潔維護。

很多通勤女性反映，百福火車站夜間照明不足，經過時都很暗，擔心有街友或者是不明人士在暗處，經過時讓人害怕，還有居民表達很擔憂，認為有安全疑慮，女性視為畏途，甚至得有人相陪才敢走，還有垃圾很多，十分雜亂。

議員蔡旺璉及里長等則建議，在明德三路左側加設人行道，讓民眾有安全的行人空間走到車站，另外百福車站月台遮雨設備也要改善，避免進出站民眾被雨淋。

林沛祥說，會勘後，台鐵公司及市府工務處將於百福車站人行天橋和站體內外新增照明設備，並加強周圍環境清潔維護。

另外，七堵區長安街配水池供應當地約1400戶，對於當地社區民眾的生活至關重要，居民擔心水質問題，要求加強清洗維管。

水公司原計畫於4月底前完成作業，今天下午林沛祥也前往會勘，經協調後，台水公司承諾將在3月底前完成配水池清洗作業，施工過程中也會將水池周圍進行除草清潔，未來每年都會固定安排一次清理配水池，確保民眾的飲水安全。