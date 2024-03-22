基隆百福火車站天橋和站內外暗黑 夜歸女怕怕將增照明

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆百福火車站天橋和站內外暗黑，夜歸女怕怕將增照明設備。圖／林沛祥提供
基隆百福火車站天橋和站內外暗黑，夜歸女怕怕將增照明設備。圖／林沛祥提供

台鐵基隆百福火車站入夜後暗黑，通勤女性反映天橋和站內外夜間照明都不足，讓夜歸女性很害怕，擔心有不明人士騷擾，造成通勤族和附近居民困擾。立委林沛祥21日會同相關單位會勘，台鐵公司及市府工務處協調後，將在人行天橋和站體內外新增照明設備，並加強周圍環境清潔維護。

很多通勤女性反映，百福火車站夜間照明不足，經過時都很暗，擔心有街友或者是不明人士在暗處，經過時讓人害怕，還有居民表達很擔憂，認為有安全疑慮，女性視為畏途，甚至得有人相陪才敢走，還有垃圾很多，十分雜亂。

議員蔡旺璉及里長等則建議，在明德三路左側加設人行道，讓民眾有安全的行人空間走到車站，另外百福車站月台遮雨設備也要改善，避免進出站民眾被雨淋。

林沛祥說，會勘後，台鐵公司及市府工務處將於百福車站人行天橋和站體內外新增照明設備，並加強周圍環境清潔維護。

另外，七堵區長安街配水池供應當地約1400戶，對於當地社區民眾的生活至關重要，居民擔心水質問題，要求加強清洗維管。

水公司原計畫於4月底前完成作業，今天下午林沛祥也前往會勘，經協調後，台水公司承諾將在3月底前完成配水池清洗作業，施工過程中也會將水池周圍進行除草清潔，未來每年都會固定安排一次清理配水池，確保民眾的飲水安全。

人行道 林沛祥 火車站

延伸閱讀

台62延伸萬里經過許多水源地 立委林沛祥：環評能否過關才是關鍵

民汐線基隆公聽會增八堵機廠 聯合開發地方盼住商共構

基隆通勤族開車上國3一路回堵 林沛祥辦會勘難解

基隆東岸商場爭議 拆樑行動罷免連署領銜人是長照社工

相關新聞

疑遭灌票？南澳全國泰雅運趣味標語競賽 公所重啟網路投票

宜蘭南澳鄉公所承辦第12屆全國泰雅運，活動開始前推出多項配套活動，其中趣味標語票選發生爭議，民眾反映有人灌票，公所重啟網...

基隆議員控欠社工調薪斷炊 市府斥謠言：市長3作法顧社工

基隆市議員張之豪昨在臉書指控市長未簽公文，市府積欠的社工「調薪」的差額，3個月下來已積欠達1萬多元，並用「社工斷炊3個月...

蘭嶼縣議員黃碧妹涉詐領出席費將解職 遺缺須補選

台東縣蘭嶼鄉親民黨縣議員黃碧妹，涉嫌詐領議員出席費等，遭依利用職務機會詐取財物判處1年10月定讞；台東縣選委會表示，依規...

努力拉回偏差少女 宜蘭慈懷社工林姿妤獲服務績優獎

宜蘭慈懷基金會社工督導林姿妤在大學畢業後沒多久就進入慈懷園擔任社工，9年來，專業用心陪伴一群受過創傷的孩子走出生命幽谷，最近榮獲宜蘭縣社會工作專業人員「服務績優獎」肯定。面對近來兒虐案使社工遭究責，她忍不住呼籲社會給予社工更多理解與支持，

香蘭國小公辦民營村民反對 東縣府：無共識不會實施

受少子化衝擊，民間團體與地方人士推動台東縣香蘭國小轉型公辦民營，但今天有村民到縣府陳情反對；縣府表示，村民未獲共識前，不會貿然實施。

食物銀行共享園區 花蓮瑞穗設站

台北市忠勤里長、北市臻佶祥社會服務協會理事長方荷生，考量花蓮幅員狹長南北距離達180公里，易受地理環境與交通因素影響物資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。