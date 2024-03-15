影／七堵火車站停車費漲價 舊招牌沒拆...挨批欺騙消費者

台鐵位基隆市七堵火車站的停車場，民眾投訴外面招牌寫著收費標準是每半小時15元、一天最高180元，但要開車子出來結帳時，才在收費機發現收費標準不同，變成假日每半小時要20元、最高240元，認為有欺騙消費者之嫌。業者表示，外面招牌為前業者留下，將會更新。市府將要求改善。

七堵火車站有東西幹線車次，每天有很多通勤民眾進出，轉搭火車到雙北上班、上學，附近也有市場，汽車停車場有293位，幾乎天天客滿，停車民眾很多。入口處附近有掛招牌公告，寫明半小時15元、當天最高收費180元，並未分平日、假日。

但有民眾投訴說，他當時是看到外面的招牌寫著「一天最高180元才停進去，但結帳時才發現收費機貼著小小紙張，改成假日每日最多240元，差了60元，雖然是小錢，但收費要有誠信，這樣有欺騙消費者嫌疑。」

記者實地查看發現，確如投訴民眾所描述情況，外面的招牌未分平日和假日，收費標準與收費機不同，不少停車的消費者有疑問，到底哪一個才算？最後都得乖乖依收費機的價格繳費，車子才開得出去，引發怨言。

停車場業者表示，外面招牌收費價格是前業者留下來的，換手經營後沒有注意到不同，會在今天下午就更新，平日和假日收費有所不同，以收費機的價格收費為準。