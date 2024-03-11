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宜蘭推主廚入校午餐更美味 南瓜取代禁用的咖哩超好吃

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
蘭陽烏石港海景酒店行政主廚林錦成示範「南瓜風味釀豆腐」，食材簡便容易取得，以南瓜泥拌炒出黃澄澄的滑溜豆腐，色澤像咖哩，加入毛豆點綴，讓小朋友自然而然吃下蔬食與豆腐。記者戴永華／攝影
蘭陽烏石港海景酒店行政主廚林錦成示範「南瓜風味釀豆腐」，食材簡便容易取得，以南瓜泥拌炒出黃澄澄的滑溜豆腐，色澤像咖哩，加入毛豆點綴，讓小朋友自然而然吃下蔬食與豆腐。記者戴永華／攝影

食安風暴下，宜蘭縣教育處推動「主廚入校」陪伴校廚做料理，第一波有4所國中小學試辦，各由主廚入校3天，以安全的當地食材，煮出美味營養午餐；縣府也要求各校安排上午的第四堂課進行食農教育，帶領學生進入廚房認識食物與營養的關係。

根據112學年上學期全縣學童營養午餐滿意度調查，發現部分菜色剩食量偏多；最近因為蘇丹紅事件風波，各校營養午餐暫停使用辣椒粉及咖哩粉，其中用咖哩製成的咖哩雞等各種料理又是學生的最愛，食安問題下，有些家長擔心自己的小孩午餐吃不飽。

為精進廚藝，提升風味，宜蘭縣政府與財團法人灃食公益飲食文化教育基金會、宜蘭縣萬得福食藝推展協會合推「學校午餐廚藝精進計畫」，透過主廚陪伴指導校廚精進烹調，並經由營養教育及食農教育，建立學童對於食物來源、均衡飲食及珍惜食物觀念。

第一波挑選4所學校集中式廚房，包括南屏國小、凱旋國小、蘇澳國小及五結國中試辦，從3月中到5月底邀請豐富烹飪經驗或知名飯店主廚入校輔導校廚團隊，從驗收食材到供應午餐，總共入校3次完整工作陪伴，找出最適合的烹飪工具及料理技巧。

今天由蘭陽烏石港海景酒店行政主廚林錦成示範「南瓜風味釀豆腐」，食材簡便容易取得，以南瓜泥拌炒出黃澄澄的滑溜豆腐，色澤像咖哩，加入毛豆點綴，層次風味都比咖哩還好吃，讓小朋友自然而然吃下蔬食與豆腐。

縣府也要求各校在這學期利用第四堂課時間，師生一起認識廚房工作環境與流程、認識蔬菜親手種植蔬菜、認識飲食營養與健康的關係，並且在教室進行營養教育小遊戲，再一起享用午餐，把食農教育、低碳里程的概念融入課程，讓學生午餐吃得安心、吃出健康。

宜蘭縣政府推動「主廚入校」陪伴校廚，讓孩子的營養午餐更美味好吃。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府推動「主廚入校」陪伴校廚，讓孩子的營養午餐更美味好吃。記者戴永華／攝影
主廚示範的「南瓜風味釀豆腐」美味料理，讓孩子自然吃下蔬食豆腐。記者戴永華／攝影
主廚示範的「南瓜風味釀豆腐」美味料理，讓孩子自然吃下蔬食豆腐。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府推動「主廚入校」陪伴校廚，讓孩子的營養午餐更美味好吃。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府推動「主廚入校」陪伴校廚，讓孩子的營養午餐更美味好吃。記者戴永華／攝影
蘭陽烏石港海景酒店行政主廚林錦成示範「南瓜風味釀豆腐」，食材簡便容易取得，以南瓜泥拌炒出黃澄澄的滑溜豆腐，色澤像咖哩，加入毛豆點綴，讓小朋友自然而然吃下蔬食與豆腐。記者戴永華／攝影
蘭陽烏石港海景酒店行政主廚林錦成示範「南瓜風味釀豆腐」，食材簡便容易取得，以南瓜泥拌炒出黃澄澄的滑溜豆腐，色澤像咖哩，加入毛豆點綴，讓小朋友自然而然吃下蔬食與豆腐。記者戴永華／攝影

廚房 食材 食農教育

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