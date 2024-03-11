宜蘭推主廚入校午餐更美味 南瓜取代禁用的咖哩超好吃

食安風暴下，宜蘭縣教育處推動「主廚入校」陪伴校廚做料理，第一波有4所國中小學試辦，各由主廚入校3天，以安全的當地食材，煮出美味營養午餐；縣府也要求各校安排上午的第四堂課進行食農教育，帶領學生進入廚房認識食物與營養的關係。

根據112學年上學期全縣學童營養午餐滿意度調查，發現部分菜色剩食量偏多；最近因為蘇丹紅事件風波，各校營養午餐暫停使用辣椒粉及咖哩粉，其中用咖哩製成的咖哩雞等各種料理又是學生的最愛，食安問題下，有些家長擔心自己的小孩午餐吃不飽。

為精進廚藝，提升風味，宜蘭縣政府與財團法人灃食公益飲食文化教育基金會、宜蘭縣萬得福食藝推展協會合推「學校午餐廚藝精進計畫」，透過主廚陪伴指導校廚精進烹調，並經由營養教育及食農教育，建立學童對於食物來源、均衡飲食及珍惜食物觀念。

第一波挑選4所學校集中式廚房，包括南屏國小、凱旋國小、蘇澳國小及五結國中試辦，從3月中到5月底邀請豐富烹飪經驗或知名飯店主廚入校輔導校廚團隊，從驗收食材到供應午餐，總共入校3次完整工作陪伴，找出最適合的烹飪工具及料理技巧。

今天由蘭陽烏石港海景酒店行政主廚林錦成示範「南瓜風味釀豆腐」，食材簡便容易取得，以南瓜泥拌炒出黃澄澄的滑溜豆腐，色澤像咖哩，加入毛豆點綴，層次風味都比咖哩還好吃，讓小朋友自然而然吃下蔬食與豆腐。