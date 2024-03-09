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基隆台鐵大誤點 上學上班民眾苦等

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
台鐵基隆火車站昨早大誤點，最長延誤41分鐘、1車次停開。記者游明煌／攝影
台鐵基隆火車站昨早大誤點，最長延誤41分鐘、1車次停開。記者游明煌／攝影

台鐵基隆火車站昨一早號誌異常導致車次大亂，搭火車到雙北的通勤族行程大亂，很多人在月台等不到車，焦急詢問「什麼時候才開車？」不少上班族、學生遲到。台鐵統計共8車次延誤、1車次停開，最長延誤41分鐘，1210人次受到影響。立委林沛祥說，台鐵一天到晚誤點，將要求加速改善。

台鐵昨6點多因基隆車站發生號誌異常，列車延誤。6點半起很多學生要搭車到台北上課，只能苦等；7點後上班族湧入，人潮更多，乘客急得如熱鍋上的螞蟻。

站方人員在入口處貼出115車次停開公告，並向乘客說明是號誌故障，已搶修並調整及調度車次。

李姓阿嬤說，她本來上午9點要到台北上班，但8點半還沒上火車，急得半死；一名成功高中學生等了半小時以上，上學也遲到。林姓女乘客說，「台鐵不是公司化了嗎？怎麼還是常誤點，真的是要趕快蓋捷運了。」

台鐵表示，號誌故障約29分鐘，上午7點54分排除後陸續恢復正常。

林沛祥表示，台鐵大誤點，很多通勤族上班上學因此遲到，交通部應負起全責，責成台鐵公司盡快修復，全面檢視號誌系統，避免因號誌故障經常誤點。基隆目前沒捷運，國道客運也不時脫班、誤點或大塞車，比較起來，台鐵是相對穩定的交通運具，如今又誤點，基隆人到雙北上班既辛苦又無奈。

台鐵 基隆 火車站

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