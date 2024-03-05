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花蓮東昌活動中心花163萬修畢 鄉長：好好愛護別放炮竹

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣吉安鄉東昌活動中心球場整修完畢，鄉長游淑貞（中）今天前往視察成果。記者王思慧／攝影
花蓮縣吉安鄉東昌活動中心球場整修完畢，鄉長游淑貞（中）今天前往視察成果。記者王思慧／攝影

花蓮吉安鄉東昌活動中心是居民主要休閒場所，設有籃球場，也是投開票所，但地面年久失修，高低落差大，使用上有安全疑慮，吉安鄉公所去年9月利用縣府挹注及自籌近163萬元經費，啟動整修工程，歷經近半年完工，煥然一新的各項設施也開放使用，呼籲鄉親共同愛惜得來不易的公共設備。

東昌活動中心位在住宅區，戶外有籃球場及花台等設施，時常有學生打球、居民練習跳舞及打太極拳或長者聊天聯繫感情。廣場自1987年啟用完成後，從未大範圍整修，不僅球場出現裂痕，地面也因破損有約3公分的高低落差，時常發生積水情形。

鄉公所為去年9月在縣府補助130萬元及自籌33萬3000元經費下，啟動修繕工程，施作內容包括壓克力球場面層、瀝青刨除及重鋪、樹木移設、設置活動式不銹鋼門檔、水電管路下埋、花台面層及植生綠帶整修等，整體工程已於今年1月完工。

今天前往會勘的鄉長游淑貞表示，東昌活動中心白天吸引年輕人打籃球，晚上則是社區婦女舞蹈班，運動的需求較大，球場地面的修繕，利用花蓮縣府挹注130萬元補助，經代表會自籌33萬元，如今完工後帶給社區優良樂活環境。但在過年期間，有鄉親進入球場放炮竹等，規定上不允許，呼籲大家愛護環境設施，也共同發揮全民監督精神。

東昌活動中心理事長、吉安鄉民代表詹益萬說，廣場禁止機車進入，周邊停車方便、出入口也多，且考量位處住宅區附近，運動場開放時間為早上7點至晚上9點，避免影響周遭住戶生活作息。

花蓮縣吉安鄉東昌活動中心球場年久失修，鄉公所利用163萬元經費整修，歷經近半年工期現已完工開放使用。記者王思慧／攝影
花蓮縣吉安鄉東昌活動中心球場年久失修，鄉公所利用163萬元經費整修，歷經近半年工期現已完工開放使用。記者王思慧／攝影
花蓮吉安鄉東昌活動中心球場過去年久失修，地面出現破損有3公分高低落差。本報資料照
花蓮吉安鄉東昌活動中心球場過去年久失修，地面出現破損有3公分高低落差。本報資料照
花蓮縣吉安鄉東昌活動中心球場年久失修，鄉公所利用163萬元經費整修，歷經近半年工期現已完工。記者王思慧／攝影
花蓮縣吉安鄉東昌活動中心球場年久失修，鄉公所利用163萬元經費整修，歷經近半年工期現已完工。記者王思慧／攝影

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