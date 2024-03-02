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「台東故事館」藝文風潮17年再吹熄燈號 民眾錯愕
繼去年底台灣好基金會創立營運的「鐵花村」音樂聚落撤出後，上月底由左岸生活設計公司經營管理的「台東故事館」，也解約不再經營。民眾對鐵花新聚落兩處功不可沒的場域相繼不到1個多月退場，感到錯愕及遺憾。文化處長李吉崇表示，不會放棄藝文，思考做更好的調整。
李吉崇坦言現今實體書店的經營不太容易，自2020年左岸生活設計公司接手經營台東故事館以來，非常努力的推動藝文及閱讀座談等活動，帶給台東許多美好回憶，但公司重整營運方向，決定2月底提前解約；未來台東故事館的發展，會搭配舊站特區計畫，創造更具特性的藝文。
台東故事館是以台東縣早期的地政事務所規畫設計，2007年由誠品書店經營，帶動台東全新的書香藝文風潮，2020年再由左岸生活設計公司接手經營，以獨立書店的面貌呈現，邀請在地藝術家創作，結合展覽、藝文及閱讀風格，深受年輕人喜愛，但上月底傳出熄燈號，民眾錯愕及遺憾。
「少一處讀書休閒的場所了。」張姓市民說，誠品走了之後，好不容易有書店接手，假日都還有好地方去，現在沒營業真的好可惜。王姓市民說，鐵花村音樂聚落才撤出沒多久，現在台東故事館又熄燈，這兩個地方是鐵花新聚落繁榮興盛最重要的台柱，聽到消息確實錯愕，希望不要斷了。
李吉崇強調，不會放棄藝文，複合式圖書館預計明年啟用，未來部分藝文能量會轉移到圖書館，鐵花新聚落的相關藝文活動，將以獨特的方式，做更好的思考調整後呈現給大家，請拭目以待。
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