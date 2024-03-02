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蘇花改中仁隧道施工 北上全天封閉至月底

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

蘇花改中仁隧道正施工改善排水，北上隧道工程進入最後階段，公路局宣布昨天起改成全天候24小時封閉施工，用路人必須繞路，抱怨交通不便。公路局表示，為了縮短工期，減少對用路人的衝擊，才決定夜間也封路趕工，請民眾體諒。

中仁隧道前年10月底因為颱風夾帶豪大雨，湧水量暴增，導致淹水，水退後，路面仍有凹凸不平的情況，公路局斥資1.9億元改善南北雙線路況，同步提升排水能力。

去年9月中旬起從北上隧道先施工，配合工程，北上隧道上午9時至下午5時實施交通管制，夜間仍可通行，但公路局突然宣布這個月起改為24小時施工，要北上的用路人，必須改道舊蘇花公路到和平村，再接回蘇花改，抱怨十分不方便，希望恢復為原本的夜間放行。

公路局東區養護工程分局南澳工務段表示，目前整體工程進度36%，北上隧道工程已進入最後階段，這個月要埋設涵管，之後就可以鋪設路面，為求盡快完工，縮短工期減少對用路人的衝擊，才請承包商克服人力等問題全天施工，其實24小時施工對承包商壓力也很大，希望北上隧道能趕在這個月底前完成，接著進行南下隧道工程，請用路人體諒。

蘇花公路 蘇花改

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蘇花改仁水隧道改善排水 北上隧道3月24小時封路趕工

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