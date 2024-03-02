台東武陵路段 指標倒過來

台東新台9公路連接舊台9公路通往武陵路口處，有駕駛發現公路指標牌180度翻轉，南下看不到指標，北上看到是倒字，行經用路人看傻眼。有駕駛笑說「要翻車倒著看啦！」行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷昨邀集相關單位現勘，提短期性及中長期改善措施，降低釀災風險。

公路局南區分局關山工務段長林進芳說，新台9公路武陵路段路面的標誌已標繪完成，牌面部份，今年交通工程會增設道路指示牌，除平面提醒，增設立體指示牌讓民眾清楚道路的行駛方向。

近日有駕駛開車到武陵外獄監會客，途經新台9公路連接舊台9公路通往武陵的路口處時，發現上方的路牌怪怪的，停靠路旁一看，發現路牌180度翻轉。「外地駕駛霧煞煞」，邱姓駕駛說，這路口處若不是在地人熟門熟路，外地客都會依賴路牌。另有駕駛開玩笑說，「南下看不到內容，北上看到的是倒字，翻車倒著看就變正啦！」

當地居民說，這條舊省道稱為永福路，路牌去年被海葵颱風吹翻，到現在都沒有單位處理，很多人經過會放慢速度看，但還是很危險。