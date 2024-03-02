宜蘭2300通勤月票 拚8月上路

TPASS北宜通勤月票去年8月上路，宜蘭國道客運、都內通勤兩方案每月超過4000人使用，許多通勤族期盼的北宜吃到飽2300元方案卻遲遲未啟動。縣府表示已研擬新方案，可能採取購買北宜1800、基北北桃1200兩張票，再補貼民眾700元的方式，拚今年8月上路，新研擬的2300方案不限北宜，還包括桃園、基隆。

縣府交通處說，北宜通勤月票1800國道客運和750都內通勤兩個方案，每月使用者4038人。原本規畫2300北宜吃到飽，若採取原本的1張卡搭到底，必須修改雙北捷運、公車等超過1萬4000台機台，雙北市府沒意見，交通部也匡列2.82億元預算，但公路局審議會上仍盼宜縣提出更有效益方案。

交通處指出，有需求民眾大多購買1800北宜月票和1200基北北桃都會通，縣府研擬新方案傾向沿用，縣民購買2張月票，啟用後，1個月內憑購票證明申請2300方案，700元儲值金會直接抵扣下月購買通勤月票費用。

交通處正與業者溝通技術問題，若一切順利，最快這個月提報修正計畫到公路局，公路局1個月內審議，加上4個月的技術修改期程，力拚8月上路。

民眾黨立委黃國昌昨天到宜蘭會勘羅東轉運站工程時，關注2300方案進度。交通處指出，較有爭議的是700元抵扣款誰出錢，若中央無法補貼，縣府將在議會同意後編列預算補貼縣民；民眾黨前立委陳琬惠認為700元應由中央補助。

公路局指出，全國各TPASS方案都是補貼至原始票價的3成，北宜2300方案若補貼至2成甚至1成較有疑義，要再計算。

長期因工作往返北宜的林小姐認為，新方案看起來相當麻煩，「買個月票還要退款，不能銀貨兩訖嗎」？每次都要攜帶兩張卡，忘記或弄丟要如何處理，民眾每月還要確認是否真的退了700元，希望有更便利的方式。