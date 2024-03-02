聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭2300通勤月票 拚8月上路

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

TPASS北宜通勤月票去年8月上路，宜蘭國道客運、都內通勤兩方案每月超過4000人使用，許多通勤族期盼的北宜吃到飽2300元方案卻遲遲未啟動。縣府表示已研擬新方案，可能採取購買北宜1800、基北北桃1200兩張票，再補貼民眾700元的方式，拚今年8月上路，新研擬的2300方案不限北宜，還包括桃園、基隆。

縣府交通處說，北宜通勤月票1800國道客運和750都內通勤兩個方案，每月使用者4038人。原本規畫2300北宜吃到飽，若採取原本的1張卡搭到底，必須修改雙北捷運、公車等超過1萬4000台機台，雙北市府沒意見，交通部也匡列2.82億元預算，但公路局審議會上仍盼宜縣提出更有效益方案。

交通處指出，有需求民眾大多購買1800北宜月票和1200基北北桃都會通，縣府研擬新方案傾向沿用，縣民購買2張月票，啟用後，1個月內憑購票證明申請2300方案，700元儲值金會直接抵扣下月購買通勤月票費用。

交通處正與業者溝通技術問題，若一切順利，最快這個月提報修正計畫到公路局，公路局1個月內審議，加上4個月的技術修改期程，力拚8月上路。

民眾黨立委黃國昌昨天到宜蘭會勘羅東轉運站工程時，關注2300方案進度。交通處指出，較有爭議的是700元抵扣款誰出錢，若中央無法補貼，縣府將在議會同意後編列預算補貼縣民；民眾黨前立委陳琬惠認為700元應由中央補助。

公路局指出，全國各TPASS方案都是補貼至原始票價的3成，北宜2300方案若補貼至2成甚至1成較有疑義，要再計算。

長期因工作往返北宜的林小姐認為，新方案看起來相當麻煩，「買個月票還要退款，不能銀貨兩訖嗎」？每次都要攜帶兩張卡，忘記或弄丟要如何處理，民眾每月還要確認是否真的退了700元，希望有更便利的方式。

吃到飽 國道客運 民眾黨

延伸閱讀

準備下班被偷車男撞死...公路局巡路員魂斷台62線 同事哀痛：他上班很認真

冷氣團將帶來雪霰 公路局傍晚5時預警性封閉合歡山道路

宜蘭通勤月票2300方案拚8月上路 預計採2張票退款形式

宜蘭這幾款咖哩粉被摻入蘇丹紅辣椒粉 檢查別吃快退貨

相關新聞

宜蘭2300通勤月票 拚8月上路

TPASS北宜通勤月票去年8月上路，宜蘭國道客運、都內通勤兩方案每月超過4000人使用，許多通勤族期盼的北宜吃到飽230...

台東武陵路段 指標倒過來

台東新台9公路連接舊台9公路通往武陵路口處，有駕駛發現公路指標牌180度翻轉，南下看不到指標，北上看到是倒字，行經用路人...

蘇花改中仁隧道施工 北上全天封閉至月底

蘇花改中仁隧道正施工改善排水，北上隧道工程進入最後階段，公路局宣布昨天起改成全天候24小時封閉施工，用路人必須繞路，抱怨...

補選成無黨籍大戰！黃雯如參選宜蘭員山縣議員 4無黨籍參選人到齊

宜蘭員山鄉縣議員補選成無黨籍大戰，藍綠兩黨皆開放登記，民眾黨也未派人，今天員山鄉長張宜樺妻子黃雯如以無黨籍身分登記參選，...

宜蘭蘇澳砲台山金刀比羅神社古碑遭著色 盼積極維護

宜蘭縣蘇澳鎮砲台山金刀比羅神社遺址有近百年歷史，被指定為縣定古蹟，近日其中1塊古碑文被不明人士上色，地方盼維管單位積極處...

羅東新轉運站工程進度94.8％ 3到7樓商場保留招商可能

宜蘭羅東轉運站新建工程已到最後關頭，進度達94.84%，預計3月完工，今民眾黨立委黃國昌、前立委陳琬惠等人和公路局、縣府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。