台東公路牌180度翻轉！ 駕駛傻眼「要翻車倒著看啦」

台東新台9公路連接舊台9公路通往武陵的路口處，有駕駛發現公路指標牌180度翻轉，南下不僅看不到指標內容，北上也看到倒字。行經用路人看了傻眼。有駕駛笑說「要翻車倒著看啦！」

公路局指出，該路段雖為舊省道公路，但在25年前新台9公路通車後，已移交給縣府及公所維管，公路指標牌非公路局所製。延平鄉公所表示，未接獲民眾通報，會去現地勘查了解後妥處。

近日有駕駛開車前往武陵外獄監會客，途經新台9公路連接舊台9公路通往武陵的路口處時，發現頭上的路牌怪怪的，停靠路旁一看，發現路牌180度翻轉。「很多外地駕駛霧煞煞」，邱姓駕駛說，這路口處若不是在地人熟門熟路，外地客都會依賴路牌。另有駕駛開玩笑說，「南下看不到指標內容，北上看到的是倒字，翻車倒著看就變正啦！」