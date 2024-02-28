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宜蘭228追思活動演奏早年禁歌 林姿妙：不能重蹈歷史

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
縣長林姿妙緊握受難者家屬的手，送上溫暖。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙緊握受難者家屬的手，送上溫暖。記者戴永華／攝影

宜蘭縣政府今天在二二八紀念物前舉辦追思活動，以「共好」為主題，邀請受難者家屬及關懷協會等人共同為受難者哀悼，有家屬走到紀念物前看到受難者的名字，仍忍不住悲傷掉淚，縣長林姿妙表示，二二八造成這麼多傷痛，不能重蹈歷史。

二二八的不幸事件已經過了77年，部分二二八受難者家屬也陸續凋零，今天出席追思紀念活動的受難者家屬第二代或第三代，普遍都較為年輕。

宜蘭縣政府在二二八紀念物「歷史之澄鏡」前舉辦追思活動，安排「聽見．不能說的秘密」音樂演奏，及「聽見．咱的台灣」相褒歌演唱，其中演奏「杯底毋通飼金魚」與「補破網」兩首歌曲，早年被列為禁歌。

縣長林姿妙表示，二二八是台灣歷史上最傷痛的不幸，造成許多受難家屬難以撫平的心裡傷口，77年過去了，不能重蹈歷史，縣府藉由舉辦「共好」追思，回顧歷史與追念犧牲者，同時也贈送受難者家屬代表，象徵溫度的小夜燈及手作札記本。

受難者家屬代表呂崧海說，父親當警察，當年被誤抓去媽祖廟前遭槍斃，那時他只出生2個半月，不清楚發生什麼事，直到高中才從家人口中略知過程，祖母告誡他不能當警察，家人至今每想到這起不幸，仍不免難過。

宜蘭縣二二八受難者家屬關懷協會理事長張文義說，宜蘭縣至少有7處二二八事件的受害地點，包括烏石鼻、南方澳、八仙橋、羅東火車站、蘭陽大橋、金六結與頭城媽祖廟，有紀錄到的至少43人受害，很多都是台灣菁英，家屬可以放下仇恨，希望不要再發生這樣的悲劇。

宜蘭縣長林姿妙與參加追思活動者獻上百合花，追悼逝去的生命。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙與參加追思活動者獻上百合花，追悼逝去的生命。記者戴永華／攝影
受難者家屬憶及過往不幸，仍忍不住難過掉淚。記者戴永華／攝影
受難者家屬憶及過往不幸，仍忍不住難過掉淚。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙與參加追思活動者獻上百合花，追悼逝去的生命。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙與參加追思活動者獻上百合花，追悼逝去的生命。記者戴永華／攝影
宜蘭縣二二八受難者家屬關懷協會理事長張文義（左三）訴說，受難者不幸事件的過程。記者戴永華／攝影
宜蘭縣二二八受難者家屬關懷協會理事長張文義（左三）訴說，受難者不幸事件的過程。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府今天在二二八紀念物前舉辦「共好」追思活動。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府今天在二二八紀念物前舉辦「共好」追思活動。記者戴永華／攝影

二二八事件 受難者 宜蘭 林姿妙

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