設APP、電動樁、太陽能等 基隆12社區獲選優良公寓大廈

基隆市政府為積極推動公寓大廈管理維護，提升居住品質並促進社區健全發展、推動各項新政策，今年「優良公寓大廈評選」有12個社區獲獎。其中大型公寓大廈組冠軍「城上城社區」為豪宅等級，共1800多戶，設置APP讓管委會與住戶良好互動，並有電影院、游泳池、籃球場等設施，管理完善。其他獲選社區還有設電動樁、太陽能發電等都受到住戶好評。

市府秘書長方定安表示，基隆市共成立828個公寓大廈管理組織，市府透過評選活動鼓勵市民積極參與社區管理維護工作，依評選計畫分為大型公寓大廈組、中小型公寓大廈組、長青公寓大廈組等三個組別，評選過程分為兩階段，除書面初評外，評選委員還會親自走訪各社區了解社區狀況，並依各領域專業分工方式進行評分。

市府都市發展處表示，優良公寓大廈評選內容主要針對各社區是否落實公寓大廈管理組織正常運作，包含住戶違規情事之制止、社區財務文件保管及公告、社區規約的訂定，更進一步社區營造、資源回收、公共空間綠美化的推動及作法等項目，雖然新舊社區有不同的起跑點，但評比目的著重於社區住戶的參與度及社區環境的改善，公寓大廈管理維護的核心是住戶間的交流互動與實踐。

大型公寓大廈組冠軍「城上城社區」、亞軍「信義城社區」、季軍「早安‧國揚社區」；中小型公寓大廈組冠軍「翰林小城耶魯區社區」、亞軍「柏悅府社區」、季軍「大心社區；長青公寓大廈組冠軍「第一特獎社區」、亞軍「水世界公寓大廈。

另外，社區主題特色獎組織經營特色獎「海洋大學世界社區」及「巴賽隆納社區」、和樂里鄰特色獎「大衛營公寓大廈」、環境整潔綠美化特色獎「觀之林&德安家康社區」。