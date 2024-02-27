低碳家園競賽 台東提報2處都獲獎

環境部低碳永續家園村里多元競賽結果揭曉，台東縣關山鎮電光里推動食農教育及低碳生活，社區成立首家「零碳咖啡店」，獲銀級組佳作獎。電光社區推動友善耕作、推行食農教育，在地小農黃瀚成立「日出禾作社」，產出全國首杯零碳咖啡，已通過ISO14067碳足跡國際驗證。

台東縣環保局推動低碳社區，提報關山鎮電光社區、延平鄉武陵村布谷拉夫部落參加競賽，與全國22縣市績優村里角逐，雙雙獲獎。

電光社區推動友善耕作、推行食農教育，在地小農黃瀚創立的「日出禾作社」採用在地生產咖啡開咖啡店，產出全國首杯碳中和的零碳咖啡，去年11月上市，通過ISO14067碳足跡國際驗證，讓台東縣淨零轉型邁前一大步。以布農族為主的延平鄉武陵村布谷拉夫部落住民，推動油芒復耕，另運用在地材料打造部落零碳共享教育基地，發展零碳旅遊與環境教育。

台東縣環保局指出，縣府推動低碳永續家園已9年，涵蓋生態綠化、綠能節電、綠色交通、資源循環、低碳生活及永續經營6大面向，深化村里因應氣候變遷及自主節能減碳潛力，引導民眾改變生活習慣，共同打造低碳家園。