宜蘭員山縣議員補選 綠營藍萬義確定參選、李姿婷退出

宜蘭員山鄉縣議員補選，民進黨內競爭者多，紛擾不休，期間又發生鄉代會主席許芳明不幸過世，縣黨部日前決議不辦理徵召提名，開放黨員自由參選。據了解，前鄉民代表藍萬義決定投入這場選戰，原本有意參選的李姿婷稍早也透過臉書表達不會登記參選。

由於陳俊宇當選立委，第四選區的員山鄉辦理縣議員補選，員山鄉向來是綠大於藍，民進黨內多人爭取參選，經協調推前鄉民代表藍萬義參選，至於24歲的新生代林姿婷透過黨內民主機制，希望以內參民調做為黨部徵召參選依據。

老將與新秀擺不平，藍萬義更表態他無論如何參選到底，就在縣黨部提名小組決定進行第二次民調時，民進黨居中協調出力甚多的鄉民代表會主席許芳明突然心肌梗塞往生，震驚地方，使得2人都暫停選舉活動。

民進黨執委會上周四開會討論決定，考量縣選委會登記期程在即，不徵召提名人選，開放自由登記參選。

連日來，不少人勸進藍萬義，更認為他是許芳明主席生前力挺的人選，藍萬義在臉書貼文「尊重黨部開放競選～萬義會秉持主席遺願勇敢參選到底」，預計周四29日上午由支持者陪同前往選委會登記參選。