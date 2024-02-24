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台電下地工程疑惹禍 蘭嶼礁岩倒滿水泥塊…引民怨

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
去年海葵颱風重創蘭嶼，中央指示島上電纜下地化，台電近日進行椰油部落下地工程，疑廠商便宜行事，將施工廢棄物就地傾倒，甚至有廢棄機車，居民批「太扯了」。圖／讀者提供
去年海葵颱風重創蘭嶼，中央指示島上電纜下地化，台電近日進行椰油部落下地工程，疑廠商便宜行事，將施工廢棄物就地傾倒，甚至有廢棄機車，居民批「太扯了」。圖／讀者提供

海葵颱風去年重創台東縣蘭嶼鄉，中央指示島上電纜下地化，台電近日進行椰油部落下地工程，但疑似廠商便宜行事，把施工廢棄物傾倒海岸，讓礁岩布滿水泥塊，甚至出現廢棄機車，居民痛批「太扯」。公所澄清，是道路水泥塊非事業性廢棄物，已要求業者改善。

台東縣府環保局副局長陳炳伸說，機關單位依工程性質，應提報廢棄物計畫書申請及上網公告廢棄物流向申報，須遵守廢棄物清理法規範，若未遵守可依情節逕行處罰，今派員到場會勘。

蘭嶼鄉公所財經課長曾遠方說，椰油下地工程，施工廠商切割是道路水泥塊，並非事業性廢棄物，島上破碎場距離施工地點有段距離，加上有水公司正施工，影響工程車載運，廠商因而將水泥塊堆置路旁岸際，待一定量後做一次清運。

台電南區處表示，道路切割土方及水泥塊，因有居民欲蓋房子才向廠商要，廠商為省清運麻煩與土方再利用，將土方水泥塊倒置居民海邊土地，放置地點不妥，已要求廠商這兩天清除，並給予現場施工人員教育訓練。

「瞎了眼嗎？真的很誇張、太扯了！」陳姓居民說，看到椰油海邊都是廢棄物，旁邊是台電下地工程，根本便宜行事亂丟。另有居民批說，「我就不信工程結束會清乾淨，海岸被破壞，單位也不痛不癢，關我屁事的心態」。

台電 廢棄物 海葵颱風

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