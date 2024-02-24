串連賞鯨、海洋生態…花蓮魚市展新貌 形塑觀光廊道

花蓮漁港舊魚市屬於鐵皮屋違章建築，縣府向中央爭取經費，斥資5600多萬元，分兩期建新的觀光魚市，共有22個攤位，將委外營運。攤商指出，最關心是集客效果，畢竟有人潮才有商機；農業處表示，會透過舉辦活動、結合食農食魚教育，讓賞鯨客留下來觀光。

花蓮區漁會旁的假日魚市共9攤，設攤超過20年，販售水產魚鮮，也有小吃美食、代客料理等，因環境老舊，且土地不在花蓮商港範圍內，花蓮港務分公司不再承租使用，面臨拆遷。

縣府2017年即爭取花東永續發展基金，斥資3025萬元在漁港向日廣場旁新建的觀光魚市第一期工程，為L型建物，規畫14攤，2020年底完工後，攤商認為空間太小，還有東北季風的問題，不願遷入；縣府再爭取經費斥資2630萬元進行第二期改善工程，提供8個更寬廣的營業空間，增加採光廊道，近日完工還待驗收，兩期建築面積近2000平方公尺。

縣府計畫委外營運，花蓮區漁會總幹事林俊吉表示，攤商對於進駐營運多半沒有太多期待，最關心的還是能不能發揮集客效應。花蓮漁港不像其他熱門漁港附近有住家，距離市區有一段距離，影響民眾觀光、消費意願，雖然每年幾個月有賞鯨客，多是旅行社整團帶來，停留時間有限，希望縣府等單位多費心營造特色。

農業處長陳淑雯說，除新建硬體，也規畫園區自然與人文的景觀綠美化，未來會不定期辦理活動，結合海洋生態、食農食魚教育，將花蓮漁港打造為結合生產、銷售、觀光及娛樂的綜合性休閒漁港。