快訊

彰化小學生三姊弟過馬路遭撞！大姊今生日卻跟死神拔河

翻轉！元宵節後「3生肖」運勢飆升 福澤無邊、錢財富貴擋不住

閨密變小姑！她怨婚後「原形畢露」12年友誼破裂 網不挺：回家當公主

基隆東岸商場3月能拿到產權？NET律師籲謝國樑交代勿推藍綠

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
基隆東岸商場爭議延燒，NET的委任律師陳義文今早召開記者會說明。本報資料照片
基隆東岸商場爭議延燒，NET的委任律師陳義文今早召開記者會說明。本報資料照片

基隆東岸商場爭議延燒，NET的委任律師陳義文今天早上於台北市召開記者會，質疑基隆市地政事務所跳過司法機關審理、認定，擅自提出判斷並協助市府公告產權登記，此外，任意調動警力進商場換鎖，這不是所謂法治、民主國家社會，「謝國樑這段期間沒有交代程序問題，請市長不要惡意將整件事情推給藍綠。」

陳義文表示，目前整起案件，雙方仍待法院認定處理，不過，謝國樑卻稱3月份能拿到產權，「但是我們訴訟在3月份不會有結果，不知道市長的依據和判斷，對外說明。」

他說，過程中強調程序問題，包含接管、產權登記，基隆市府在開春過年時表示針對爭議會和NET公司好好協商，不料，趁著假期前，市府先向地政所辦理登記，由於登記之後要公告，如此假期結束後所剩時間不多，「沒有人看到會真的投標。」

陳義文說，NET在2月19日於基隆市地政所查得公告後，2月20日馬上依照土地法提出異議，地政處應該依法邀集市府、NET進行調處，而且如果有任一方不服，收到通知後15日起訴，沒有在期限內起訴，才可依照調處結果辦理登記。

他批評，爭議要交由法院判斷，但是地政所昨天發函指，因債之關係所發生權利義爭執，但是法院尚未針對此事判斷定案，「地政所就把法院要做的事情做完了。」

另外，陳義文現場播放當時市府派警察到商場內換鎖的影片，質疑市府方說出勤僅有9名警察，但是從影片中人數、衣服上頭繡著刑警，都和市府說法不符。

對於謝國樑今早記者會，陳義文也說，NET強調都是要求基隆市府說明，沒有取得法律依據，任意調動警局警力，法院還沒有判產權，就接管商場，請市長不要惡意整件事情推到藍綠。

NET 基隆 謝國樑

延伸閱讀

「我絕對沒吸毒」謝國樑限林右昌24小時內道歉 否則提告

NET爭議 基市府前發言人：謝國樑閃避社會大眾疑問

基隆東岸商場爭議 朱立倫聲援謝國樑：民進黨政治攻擊「荒謬至極」

基隆人號召罷免？ 謝國樑：綠操作 藍擬反制

相關新聞

基隆東岸商場3月能拿到產權？NET律師籲謝國樑交代勿推藍綠

基隆東岸商場爭議延燒，NET的委任律師陳義文今天早上於台北市召開記者會，質疑基隆市地政事務所跳過司法機關審理、認定，擅自...

影／「我絕對沒吸毒」謝國樑限林右昌24小時內道歉 否則提告

基隆市長謝國樑今天召開記者會說「我絕對沒有吸毒」，他向前市長、內政部長林右昌提出嚴正抗議，要求林右昌親自向他道歉，並說「...

礁岩倒滿水泥塊…蘭嶼台電下地工程惹禍 居民痛批：瞎了眼嗎

去年海葵颱風重創蘭嶼，中央指示島上電纜下地化，台電近日進行椰油部落下地工程，卻疑似廠商便宜行事，把施工廢棄物就地傾倒海岸...

影／被指嗑藥拉K 謝國樑要求林右昌24小時內親自道歉

基隆市東岸商場重新招商，市府與前廠商主富公司（NET），因資產登記問題爆發爭議。基隆市長謝國樑上午舉行記者會表示，給前市...

獨／基市府重大宣示？NET律師：強登記產權違法提異議

基隆市東岸商場重新招商給微風，市府與前得標廠商的協力廠商主富公司（NET），因2到4樓資產登記問題爆發爭議，延燒未歇。基...

科技執法奏效 花蓮保安林濫倒垃圾減少

花蓮縣海岸線綿延100多公里，不時發生民眾違規將垃圾往保安林傾倒，林保署花蓮分署藉由科技執法，前年查獲225件，去年揪出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。