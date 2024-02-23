基隆東岸商場3月能拿到產權？NET律師籲謝國樑交代勿推藍綠

基隆東岸商場爭議延燒，NET的委任律師陳義文今天早上於台北市召開記者會，質疑基隆市地政事務所跳過司法機關審理、認定，擅自提出判斷並協助市府公告產權登記，此外，任意調動警力進商場換鎖，這不是所謂法治、民主國家社會，「謝國樑這段期間沒有交代程序問題，請市長不要惡意將整件事情推給藍綠。」

陳義文表示，目前整起案件，雙方仍待法院認定處理，不過，謝國樑卻稱3月份能拿到產權，「但是我們訴訟在3月份不會有結果，不知道市長的依據和判斷，對外說明。」

他說，過程中強調程序問題，包含接管、產權登記，基隆市府在開春過年時表示針對爭議會和NET公司好好協商，不料，趁著假期前，市府先向地政所辦理登記，由於登記之後要公告，如此假期結束後所剩時間不多，「沒有人看到會真的投標。」

陳義文說，NET在2月19日於基隆市地政所查得公告後，2月20日馬上依照土地法提出異議，地政處應該依法邀集市府、NET進行調處，而且如果有任一方不服，收到通知後15日起訴，沒有在期限內起訴，才可依照調處結果辦理登記。

他批評，爭議要交由法院判斷，但是地政所昨天發函指，因債之關係所發生權利義爭執，但是法院尚未針對此事判斷定案，「地政所就把法院要做的事情做完了。」

另外，陳義文現場播放當時市府派警察到商場內換鎖的影片，質疑市府方說出勤僅有9名警察，但是從影片中人數、衣服上頭繡著刑警，都和市府說法不符。

對於謝國樑今早記者會，陳義文也說，NET強調都是要求基隆市府說明，沒有取得法律依據，任意調動警局警力，法院還沒有判產權，就接管商場，請市長不要惡意整件事情推到藍綠。