去年摔死人 花蓮飛行傘專案會議盼加強管理輔導合法

花蓮縣去年11月發生飛行傘墜傘造成1人死亡意外，縣府清查全縣5家業者均未取得經營許可，停業至今。縣議會今天召開專案會議，要求加速自治條例進度，並盤點適合空域輔導業者合法。縣府表示，預計26日開說明會，下半年將草案送縣議會審議，條例頒訂前業者違反規定依消保法裁罰。

專案會議主持人縣議員楊華美說，全國共6縣市、15家飛行傘業者，花蓮占3分之1最多，相較屏東、宜蘭先後立法，花蓮於2019年和去年發生墜傘摔死人意外，但自治條例至今仍在草擬。

楊華美及縣議員胡仁順、黃馨、簡智隆、鄭寶秀、程美蓮、李正文、林則葹等人都要求加速立法進度；簡智隆建議盤點合適空域，讓業者有所依循，楊華美建議條例應載明各單位權責，強化橫向聯繫及通報、稽查作為，讓業者能合法賺取觀光財，同時保障消費者權益。

主管機關教育處代理處長翁書敏說，2020年4月著手草擬自治條例，但體育署當時表示要大幅修定輔導辦法，因此暫緩，前年底最新管理辦法發布即展開第二次啟動，本月26日將開草案說明會，之後彙整業者意見修正、送體育署檢視、縣務會議討論等程序，規畫下半年定期會送議會。

翁書敏說，5家業者均停業並送件申請經營許可，還在審查；體健科長盧谷砳樂說，業者較大困難點是起飛、降落場要取得土地使用同意並符合地目用途，以及北區業者鄰近航道或省道，有飛安疑慮，國防部、民航局均不同意，縣府已羅列提報中央，希望跨部會協助地方輔導業者解套。