「池上米餅」來自花蓮？高速公路休息站伴手禮產地好錯亂

「池上米花蓮縣？」台東有民眾日前在高速公路休息站買東西，發現家鄉熟悉的池上米餅，架上產品介紹竟是花蓮池上米餅，讓她納悶家鄉何時變花蓮，直她呼誤導消費者。池上鄉農會表示，會進一步了解，並要求廠商更正。

上鄉鄉農會表示，確實上架的米餅是農會所生產，但目前尚未接獲民眾投訴反映，可能是上架方錯把池上當花蓮縣，也有可能委託廠商並未說明清楚，農會將進一步了解後，主動要求錯誤方更正，提供消費者正確資訊。

池上鄉農會為推廣行銷池上米產業，近十幾年來推出不少廣為人知的加工副產品伴手禮，包括米乖乖、米餅、米蛋捲、米可樂果等，其中池上米餅自2013所推出以來，口味多樣，人氣最高、最受歡迎的就是椒鹽口味。

近日有台東民眾外出旅遊，途中前往高速公路休息站，卻發現架上物品中，來自家鄉的池上米餅，牌示介紹確實寫花蓮池上米餅，她拿起包裝翻了翻，包裝標示確實為台東池上鄉農會生產，讓她納悶何時池上變成花蓮縣。