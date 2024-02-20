快訊

羽球／奧運積分榜更新 戴資穎穩居第3、周天成和林俊易皆下滑

批林右昌兄妹「中央廚房」餵假訊息 謝國樑澄清權利金總額

小米也傳裁員 龍年開工即停工 大陸勞動仲裁熱線爆滿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「池上米餅」來自花蓮？高速公路休息站伴手禮產地好錯亂

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東有民眾日前在高速公路休息站買東西，發現家鄉熟悉的池上米餅，架上產品介紹竟是花蓮池上米餅，讓她納悶家鄉何時變花蓮，直她呼誤導消費者。圖／民眾提供
台東有民眾日前在高速公路休息站買東西，發現家鄉熟悉的池上米餅，架上產品介紹竟是花蓮池上米餅，讓她納悶家鄉何時變花蓮，直她呼誤導消費者。圖／民眾提供

「池上米花蓮縣？」台東有民眾日前在高速公路休息站買東西，發現家鄉熟悉的池上米餅，架上產品介紹竟是花蓮池上米餅，讓她納悶家鄉何時變花蓮，直她呼誤導消費者。池上鄉農會表示，會進一步了解，並要求廠商更正。

上鄉鄉農會表示，確實上架的米餅是農會所生產，但目前尚未接獲民眾投訴反映，可能是上架方錯把池上當花蓮縣，也有可能委託廠商並未說明清楚，農會將進一步了解後，主動要求錯誤方更正，提供消費者正確資訊。

池上鄉農會為推廣行銷池上米產業，近十幾年來推出不少廣為人知的加工副產品伴手禮，包括米乖乖、米餅、米蛋捲、米可樂果等，其中池上米餅自2013所推出以來，口味多樣，人氣最高、最受歡迎的就是椒鹽口味。

近日有台東民眾外出旅遊，途中前往高速公路休息站，卻發現架上物品中，來自家鄉的池上米餅，牌示介紹確實寫花蓮池上米餅，她拿起包裝翻了翻，包裝標示確實為台東池上鄉農會生產，讓她納悶何時池上變成花蓮縣。

她說，「雖然大家都說花東是花蓮縣與台東縣，但仍是有鄉鎮地名區別，應該要分清楚才不會誤導，畢竟花蓮知名伴手禮花蓮薯也不會寫為台東花蓮薯、新竹米粉名產變成台東米粉 」。

台東有民眾日前在高速公路休息站買東西，發現家鄉熟悉的池上米餅，架上產品介紹竟是花蓮池上米餅，讓她納悶家鄉何時變花蓮，直她呼誤導消費者。圖／民眾提供
台東有民眾日前在高速公路休息站買東西，發現家鄉熟悉的池上米餅，架上產品介紹竟是花蓮池上米餅，讓她納悶家鄉何時變花蓮，直她呼誤導消費者。圖／民眾提供
台東縣池上鄉農會網路展售區架上有販售自家產品池上米餅。圖／擷取自池上鄉農會
台東縣池上鄉農會網路展售區架上有販售自家產品池上米餅。圖／擷取自池上鄉農會
台東縣池上鄉農會加工副產品池上米餅自2013所推出以來，口味多樣，人氣最高、最受歡迎的就是椒鹽口味。圖／擷取自池上鄉農會
台東縣池上鄉農會加工副產品池上米餅自2013所推出以來，口味多樣，人氣最高、最受歡迎的就是椒鹽口味。圖／擷取自池上鄉農會

台東 花蓮 農會

延伸閱讀

花蓮玉里安通公共溫泉池泡湯泡腳引爭議 公所研議處置

呼應傅崐萁府會改革之議 花蓮綠議員籲徐榛蔚比照

民眾黨插旗花蓮動作頻頻 未來推人選縣長？柯文哲：兩年後再煩惱

影／山域事故多 花蓮空勤一口氣飛三地救3名年輕女山友

相關新聞

批林右昌兄妹「中央廚房」餵假訊息 謝國樑澄清權利金

基隆東岸商場與NET的產權爭議再延燒，基隆市長謝國樑昨晚開直播轟民進黨基隆市議會黨團無恥、丟臉、見笑，綠議員指市長失格要...

「池上米餅」來自花蓮？高速公路休息站伴手禮產地好錯亂

「池上米花蓮縣？」台東有民眾日前在高速公路休息站買東西，發現家鄉熟悉的池上米餅，架上產品介紹竟是花蓮池上米餅，讓她納悶家...

林右昌質疑直播瘋了、嗑藥？謝國樑：我受到很大冤屈

基隆市東岸商場招商爭議延燒，引發前後任市長隔空互槓。基隆市長謝國樑昨深夜臉書開直播回應東岸廣場產權糾紛，再批前市長、內政...

謝國樑直播轟他損民利己絕對有需要 林右昌批胡搞亂搞

基隆市東岸商場重新招商由微風集團接手，爭議延燒未歇，基隆市長謝國樑昨晚在臉書開直播再談與NET的爭議外，也提及他自己是一...

號誌燈架崩險砸騎士 宜縣清查

宜蘭羅東夜市附近路口，日前發生一處紅綠燈號誌掉落意外，險些砸到一名機車騎士，有民眾前天把整個過程影片貼上網路社群，引發網...

廣角鏡／羅東林場慶百歲

「羅東林業文化園區」前身是1924年的「羅東林場」，曾是太平山檜木集散地，2012年登錄為文化景觀區，除是林業文化資產，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。