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台東北町招商成功 今年可望營業

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
台東市北町宿舍群保存完整日式木造建築，未來將打造兼具餐飲及住宿的休閒空間。記者徐白櫻／攝影
台東市北町宿舍群保存完整日式木造建築，未來將打造兼具餐飲及住宿的休閒空間。記者徐白櫻／攝影

台東市北町日式建築群整修完工後，多次委外經營發包都流標，上月評選由雲朗集團拿下經營權，租期9年10個月，預計耗資3千萬元營造園區氛圍，今年內可望開放營業；縣府文化處指出，得標廠商將規畫餐飲、住宿、市集及展演，與社區居民共享文資展演空間。

「台東市北町日式建築宿舍群」是日治時期興建，歷史逾80年，二戰後交由台東高中與台東女中代管當教師宿舍，2007年登錄其中11棟為歷史建築。

宿舍群年久失修，台東縣府2016年起陸續爭取經費整修，2020年整修完工後發包4次皆流標。

「希望不要有太多招牌，盡量維持原貌！」陳姓居民說，非常喜愛台東優閒步調，樂見整修完成的宿舍群活化利用，期許廠商低度開發，商業活動切勿破壞原有氛圍。

台東 宿舍 日式建築

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