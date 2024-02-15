快訊

登台才半年…日本人氣漢堡排「挽肉と米」暫停營業 緊急宣布原因曝

網紅晚安小雞遭柬埔寨警方逮捕竟非最慘？名醫嘆：未來會出人命

成本太高撐不住！明起鬍鬚張「兩款便當」調漲5元 這品項連漲2年

國5天天塞車卻少留宿 宜蘭春節住房率未回疫情前水準

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
儘管過年期間宜蘭風景區的遊客人潮滿滿，並未完全反映在住宿率，尚難恢復到疫情前的榮景，圖為清水地熱遊憩區。圖／全聯善美的文化藝術基金會
儘管過年期間宜蘭風景區的遊客人潮滿滿，並未完全反映在住宿率，尚難恢復到疫情前的榮景，圖為清水地熱遊憩區。圖／全聯善美的文化藝術基金會

宜蘭縣今年年節的遊客數比去年成長，但還是無法回到疫情前水準，縣觀光協會理事長王文新表示，疫情後「報復性出國旅遊」仍持續中，很多人過年往國外跑，國5雖然天天塞車，但住房率並不好。

宜蘭縣政府所轄15處風景遊憩區，統計去年年節的遊客總人數11萬7534人，今年11萬7648人，呈現微幅成長，其中，清水地熱遊憩區最火熱，過年期間每天停車場爆滿，遊客數突破3萬人，是縣轄風景區人氣最夯的「冠軍王」；至於國立傳統藝術中心園區，初一至初五總入園人數共6萬7千多人，與去年春節相比成長近3%。

風景遊憩區湧入人潮，是否反映在住房率？宜蘭縣觀光協會理事長王文新表示，新冠疫情3年半期間，大家很難搭機出國旅遊，在國內把各景點都玩遍了，於是疫情解封後出現「報復性出國旅遊」，公司行號員工也都選擇出國旅遊，這股風潮未退，今年還會持續，看看明年會不會好一點。

儘管宜蘭縣風景遊憩區的年節遊客人數比去年增加，有可能是天氣好所致，王文新說，國5在年假期間天天塞車，其中有部分是1日遊，住房率並不好，其他縣市也大致如此，更比不上疫情前的榮景。

儘管過年期間宜蘭風景區的遊客人潮滿滿，並未完全反映在住宿率，尚難恢復到疫情前的榮景，圖為清水地熱遊憩區。圖／全聯善美的文化藝術基金會
儘管過年期間宜蘭風景區的遊客人潮滿滿，並未完全反映在住宿率，尚難恢復到疫情前的榮景，圖為清水地熱遊憩區。圖／全聯善美的文化藝術基金會
儘管過年期間宜蘭風景區的遊客人潮滿滿，並未完全反映在住宿率，尚難恢復到疫情前的榮景，圖為清水地熱遊憩區。圖／縣府提供
儘管過年期間宜蘭風景區的遊客人潮滿滿，並未完全反映在住宿率，尚難恢復到疫情前的榮景，圖為清水地熱遊憩區。圖／縣府提供

住房率 出國旅遊 宜蘭

延伸閱讀

宜蘭走春人氣榜「清水地熱」蟬聯冠軍王 這景點成長251%創新高

道別政壇告老返鄉 水牛伯游錫堃落腳宜蘭國宅當「租屋族」

緩解開工情緒？宜蘭衛生局推4撇步 博愛醫院齊做體操

體驗台版北國風情　宜蘭森呼吸泡湯美食遊

相關新聞

國5天天塞車卻少留宿 宜蘭春節住房率未回疫情前水準

宜蘭縣今年年節的遊客數比去年成長，但還是無法回到疫情前水準，縣觀光協會理事長王文新表示，疫情後「報復性出國旅遊」仍持續中...

宜蘭走春人氣榜「清水地熱」蟬聯冠軍王 這景點成長251%創新高

農曆年節天氣暖和適合出遊，宜蘭縣政府統計6天年假縣轄風景區遊客總人數11萬7648人，比去年同期微幅成長，其中人氣最旺是...

台東立委黃建賓服務處成立 前調查官岳父當服務處主任

國民黨新科台東區域立委黃建賓選在今天開工日成立服務處，幾乎全縣各級首長及黨籍民代出席，冠蓋雲集。特別的是黃邀請已退休前調...

服務處掛牌岳父坐鎮 立委黃建賓：我不會亂來

台東新科立委黃建賓服務處今天成立，同時公布服務團隊，黃建賓岳父、調查官退休的張永通擔任主任；黃建賓說「岳父會把我管得很好...

謝國樑出席基市議會團拜 議長童子瑋：期許金龍年放下紛擾

農曆春節連假後第一個上班日，基隆市議會今天舉辦團拜。議長童子瑋與出席的基隆市長謝國樑等人互道恭喜。童子瑋期許「金龍年」各...

林姿妙新春團拜以「家人」稱呼 未來是重要交通建設年

過年後公家機關上班首日，宜蘭縣政府舉辦新春團拜，縣長林姿妙穿著粉紅色衣服與大家互道恭善，她感謝過去一年來縣府員工努力付出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。