國5天天塞車卻少留宿 宜蘭春節住房率未回疫情前水準
宜蘭縣今年年節的遊客數比去年成長，但還是無法回到疫情前水準，縣觀光協會理事長王文新表示，疫情後「報復性出國旅遊」仍持續中，很多人過年往國外跑，國5雖然天天塞車，但住房率並不好。
宜蘭縣政府所轄15處風景遊憩區，統計去年年節的遊客總人數11萬7534人，今年11萬7648人，呈現微幅成長，其中，清水地熱遊憩區最火熱，過年期間每天停車場爆滿，遊客數突破3萬人，是縣轄風景區人氣最夯的「冠軍王」；至於國立傳統藝術中心園區，初一至初五總入園人數共6萬7千多人，與去年春節相比成長近3%。
風景遊憩區湧入人潮，是否反映在住房率？宜蘭縣觀光協會理事長王文新表示，新冠疫情3年半期間，大家很難搭機出國旅遊，在國內把各景點都玩遍了，於是疫情解封後出現「報復性出國旅遊」，公司行號員工也都選擇出國旅遊，這股風潮未退，今年還會持續，看看明年會不會好一點。
儘管宜蘭縣風景遊憩區的年節遊客人數比去年增加，有可能是天氣好所致，王文新說，國5在年假期間天天塞車，其中有部分是1日遊，住房率並不好，其他縣市也大致如此，更比不上疫情前的榮景。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言