國5天天塞車卻少留宿 宜蘭春節住房率未回疫情前水準

宜蘭縣今年年節的遊客數比去年成長，但還是無法回到疫情前水準，縣觀光協會理事長王文新表示，疫情後「報復性出國旅遊」仍持續中，很多人過年往國外跑，國5雖然天天塞車，但住房率並不好。

宜蘭縣政府所轄15處風景遊憩區，統計去年年節的遊客總人數11萬7534人，今年11萬7648人，呈現微幅成長，其中，清水地熱遊憩區最火熱，過年期間每天停車場爆滿，遊客數突破3萬人，是縣轄風景區人氣最夯的「冠軍王」；至於國立傳統藝術中心園區，初一至初五總入園人數共6萬7千多人，與去年春節相比成長近3%。

風景遊憩區湧入人潮，是否反映在住房率？宜蘭縣觀光協會理事長王文新表示，新冠疫情3年半期間，大家很難搭機出國旅遊，在國內把各景點都玩遍了，於是疫情解封後出現「報復性出國旅遊」，公司行號員工也都選擇出國旅遊，這股風潮未退，今年還會持續，看看明年會不會好一點。