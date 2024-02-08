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清潔隊也要放假 台東初一至初四停收家戶垃圾

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東市春節垃圾清運除夕及初五仍維持清運外，大年初一至初四停收家戶垃圾，但初三及初四兩天安排定點定時清運垃圾、廚餘及資源回收，但除夕至初五不開放民眾進場前往建農掩埋場與資源回收場丟棄垃圾。

市公所表示，大年初三定點位置一，分別是南京路與正氣路口（0800至0900）、鄭州街銀座峇里商旅停車場（0930至1030）、豐谷里服務處前（1100至1200）；定點位置二分別為雲棧餐廳前（0800至0900）、卑南南清宮後方（0930至1030）、仁七街公園道路旁（1100至1200）。

另大年初四定點位置一，分別是知本吉泰路與吉泰路75巷口（0800至0900）、豐里街奉順宮前（0930至1030）、縣立體育溜冰場（1100至1200）；定點位置二分別為東方大鎮A區（0800至0900）、四維路國泰人壽大樓對面（0930至1030）、中華路台灣銀行（1100至1200）。

資源回收 除夕 餐廳

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