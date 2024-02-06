影／基隆港「九天應龍」現身國門廣場 AR科技過新年

春節將屆，基隆市政府今年與實境共創股份有限公司合作，運用AR科技，讓「九天應龍」現身基隆國門廣場、海洋廣場，只要下載指定的APP，啟動AR功能，就可目睹應龍從天而降，飛越海面，在基隆上空盤旋。

基隆市政府產業發展處長林鼎超表示，應龍在古代神話中扮演重要的角色，能生雲致雨，帶來興旺，讓萬民心願俱足，災病全消。今年透過AR技術，讓遊客能夠身歷其境，近距離欣賞應龍威風凜凜的動作，也能與應龍一同合影，感受滿滿的祝福和能量。

林鼎超表示，今年市府將現代科技與傳統文化相結合創新嘗試，讓遊客感受不同的節慶氛圍，成為新春活動中的一大亮點。

基隆市政府持續導入觀光旅遊及城市生活元素，如近期舉辦的「基隆潮時尚」，以時尚走秀結合伴手禮行銷及西岸走讀等多種精彩活動在西岸碼頭附近舉行，與周邊發展相互輝映。市府期待透過這樣的活動，為基隆帶來更多元的遊玩娛樂性與時尚性。

年節期間，遊客可於廣場上找到「九天應龍」海報或貼紙，使用手機掃描辨識圖，下載指定的APP，並啟動AR功能，即可目睹應龍從天而降，飛越海面，帶來金色的祝福之雨。

除了「九天應龍」活動，國門廣場和海洋廣場也有一系列的春節慶典活動，明天起到14日，每天上午11點在海洋廣場更贈送開運應龍紅包，每天限量300組，送完為止。