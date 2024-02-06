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宜蘭年節暫停路邊收費 市區這幾所學校開放289個停車位

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府在過年期間，開放校園免費停車。圖／翻攝中華國中臉書
宜蘭縣政府在過年期間，開放校園免費停車。圖／翻攝中華國中臉書

過年期間，大量人車湧入宜蘭，縣政府因應年節停車需求，協調蘇澳港調撥12碼頭作為臨時停車場， 全縣也暫停路邊停車收費，市區共有8所學校開放給民眾停車，避免停車一位難求。

蘇澳鎮南方澳漁港附近的宗教廟宇多，民眾過年期間走春或吃平安粥，經常造成交通打結，縣政府在連續假期間，為了因應南方澳龐大停車需求，已經協調蘇澳港調撥12碼頭作為臨時停車場。

另外，除夕至初四(2月9日至2月13日)期間，暫停路邊停車收費。

縣政府教育處也協調開放所屬學校提供臨時停車場，包括宜蘭市中華國中及力行國小、羅東鎮國華國中及竹林國小、蘇澳鎮南安國中及蘇澳國小、員山鄉員山國小、三星鄉憲明國小，總共289個停車位，請民眾配合停車秩序，不要丟棄垃圾。

另外，春節連續假期假日，紅線公車平均班次間隔約60分鐘；綠線公車尖峰班次約30分至60分鐘，離峰班次約60分至120分鐘，可以多加利用大眾運輸工具。

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