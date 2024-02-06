紓解台9線南下車潮 台東右岸道路拚完工

台9線南下車潮常造成台東市區新生路堵塞，用路人抱怨尖峰時間要等3次號誌變換才能通過，縣府規畫太平溪右岸堤岸道路工程，最後一哩路，「馬蘭橋至康樂橋段」工程預計4月完工，未來車輛從卑南鄉到台東市不用繞行市區，有助舒緩新生路車流壅塞。

台東縣長饒慶鈴昨會同立委黃建賓、台東市長陳銘風等人，從開封橋視察至鐵路一號橋，建設處說明，「馬蘭橋至康樂橋段」總經費2.3億元，去年2月動工，歷經3次颱風，尚有800公尺工程持續趕工。

饒慶鈴說，縣府分階段開闢太平溪堤岸道路，「馬蘭橋至康樂橋段」是市區精華路段，用地費昂貴，縣府先以墊付方式動工，所幸工程款獲中央全額補助，春節將到來，請施工單位做好工地安全維護。

建設處長蔡勝雄說明，縱谷線南下車輛行走東49-1線往台東市區，最後匯集新生路易造成壅塞，4月底完工後，馬蘭橋、日光橋、南王橋可直接通行堤岸道路至台11線，北上或南下車輛可避開市區街道，也大幅提升大豐地區聯外交通便利性。

蔡勝雄說，另馬蘭橋下高灘地開闢運動場，高灘槌球與足球練習場進入第二期工程，預計今年底啟用，完工後將針對安全設施做整體規畫。