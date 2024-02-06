提升海洋漁業…花蓮改善2漁港 打造新商圈

縣府改善花蓮漁港與石梯坪漁港景觀與設備，其中花蓮漁港向日廣場、觀光漁市工程歷經近4年工期已完工，鼓勵舊魚市攤商搬至新場域營運；石梯漁港公廁預計月底修繕完工，並接續執行周邊箱涵橋及賞鯨碼頭等設施改善工程，拚今年底完成。

花蓮縣議員楊華美表示，宜蘭、台東的漁港總有許多人前往消費，花蓮漁港卻門可羅雀，縣府應深刻檢討，還有建設觀光魚市也要有配套、清晰藍圖誘因，讓攤商願遷進觀光漁市建物裡，促進漁港發展。

為解決花蓮漁港假日魚市空間老舊雜亂及土地承租問題，縣府2020年向中央爭取3000多萬，在附近完成「花蓮漁港觀光魚市」第一期工程，攤商因為空間不符需求不願搬入。去年再爭取2630萬元經費推動第二期工程，增加營業空間外，更建置光罩廊道，修繕向日廣場破損空間，打造花蓮漁港新商圈。

縣府農業處長陳淑雯表示，花蓮漁港向日廣場及觀光漁市改善工程於去年陸續動工，現已完工，目前正在驗收，後續將改善缺失，並重新鋪設通往漁港的港濱路面。日前辦攤商招商說明會，開放有意願進駐新漁市的攤商登記，將於本月中截止，鼓勵業者搬到新空間營業。

豐濱鄉的石梯漁港是全台賞鯨業發源地，1959至1963年間由花蓮港務分公司闢建完成，近年成為釣魚、生態旅遊、賞鯨豚等兼具多功能的休閒漁港，由於周邊設施老舊待修，縣府挹注1700萬元經費改善。

陳淑雯指出，石梯漁港正修繕公共廁所修繕，去年底動工，預計月底可完工，考量施工期間適逢春節連假，會有遊客造訪，除協調漁會及海巡署安檢所周邊廁所提供大家使用，也設置流動性臨時廁所。至於石梯漁港公廁修繕完成後，將陸續執行箱涵橋及賞鯨碼頭設施工程。