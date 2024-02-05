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花蓮森林育樂場域春遊好去處 林業署推暢玩享好禮

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮大農大富大面積舖滿金黃油菜花為底色，襯托創作家達鳳‧旮赫地創作「永恆的忻星」藝術品。圖／林業署花蓮分署提供
花蓮大農大富大面積舖滿金黃油菜花為底色，襯托創作家達鳳‧旮赫地創作「永恆的忻星」藝術品。圖／林業署花蓮分署提供

林業保育署花蓮分署統整管轄森林育樂場域，規畫春遊景點，由北往南分別是池南國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區等，分署在春節期間推出集點活動，若集滿3處戳章還能兌換好運禮。

大農大富平森是台灣第一座平地森林，占地約1250公頃，種植近20種、逾百萬株樹種，自然生態豐富。近期油菜花綻放，金黃油菜花田及色彩繽紛的花卉、波波球植栽景觀區，搭配花東縱谷壯闊地景，令人感到療癒。

林業署花蓮分署表示，春節期間，大面積金黃色油菜花海襯托創作家達鳳‧旮赫地為故鄉太巴塱創作的「永恆的忻星」藝術品，視野遼闊。園區地勢平坦，無階梯步道或陡峭山路，還有森林自行車道，可騎單車享受芬多精的洗禮。

花蓮分署指出，2月10至14日集滿池南國家森林遊樂區、大農大富平地森林園區、林田山林業文化園區景點3個戳章，可兌換好運有禮1份；如完成必遊景點任1處，再前往順遊景點富源國家森林遊樂區，也可兌換好運有禮1份；隱藏Plus景點瑞穗生態教育館，可蒐集戳章則可兌換動物貼紙1份，贈完為止。

林田山林業文化園區在春節期間（初一至初五）配合食堂前世今生照片展，至園區尋找照片展中3個指定景點，蓋章打卡後可至森樂館兌換小禮，於森樂館消費滿額即贈送國產材小禮。

春節初一至初五，池南國家森林遊樂區選購木育遊戲「手撥彈珠台」、「套圈圈」、「射擊山老鼠」遊玩次數，將依遊戲成績兌換各式池南特色禮。若至鯉魚山步道，持「鯉魚山步道字卡」與「養心亭」、「遠眺步道觀景台三角點」合照，上傳至臉書打卡或分享，再至池南國家森林遊樂區遊客服務中心確認後，即可手搖轉珠機換取登高禮。

花蓮池南國家森林遊樂區有特色蹦蹦車，遊客集滿全部景點3個戳章，可兌換好運禮。圖／林業署花蓮分署提供
花蓮池南國家森林遊樂區有特色蹦蹦車，遊客集滿全部景點3個戳章，可兌換好運禮。圖／林業署花蓮分署提供
花蓮池南國家森林遊樂區有森林浴步道，讓遊客親近大自然。圖／林業署花蓮分署提供
花蓮池南國家森林遊樂區有森林浴步道，讓遊客親近大自然。圖／林業署花蓮分署提供
大農大富平地森林園區擁有廣大森林，遊客可騎單車享受芬多精的洗禮。本報資料照
大農大富平地森林園區擁有廣大森林，遊客可騎單車享受芬多精的洗禮。本報資料照
花蓮林田山林業文化園區正施工重塑景觀，由運材機具打造而成的大型昆蟲裝置藝術品相當吸睛。圖／林業署花蓮分署提供
花蓮林田山林業文化園區正施工重塑景觀，由運材機具打造而成的大型昆蟲裝置藝術品相當吸睛。圖／林業署花蓮分署提供
花蓮縣光復鄉大農大富平地森林園區，占地約1250公頃，種植近20種、逾百萬株樹種，自然生態豐富。本報資料照
花蓮縣光復鄉大農大富平地森林園區，占地約1250公頃，種植近20種、逾百萬株樹種，自然生態豐富。本報資料照

春節 景點 森林遊樂區

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