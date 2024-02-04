聽新聞
test
0:00 / 0:00

農藥殘留質譜儀 宜蘭果菜市場啟用

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

宜蘭果菜批發市場昨啟用新設備「農藥殘留質譜儀」，可在20分鐘內篩檢出市面常用200項農藥是否殘留，質譜儀較原先生化快篩檢驗範圍更廣，不僅保障消費者食安，也讓農友確定自己販售的產品沒問題，不必擔心流入市場後被檢驗不合格遭罰。

縣長林姿妙昨到市場視察，農業處指出，宜蘭縣果菜批發市場是縣內最大蔬果集散地，縣府2017年建置農產品快篩實驗室，配置4名專責人員，使用生化快篩，速度較快但只能篩檢2種殺蟲劑，去年耗資近700萬元購置藥毒所研製完成的質譜儀快篩，篩檢範圍擴大到200種，10月完工，經過數月試驗、熟悉，昨天啟用。

質譜儀的篩檢採取現場抽樣，樣品經提純、過濾到分析，約需15到20分鐘，一般會抽驗盛產季節的蔬果，另外大型採購如營養午餐團膳等，相關單位也會要求每樣篩檢；篩檢過後的產品，無論是否合格，都會發出證明書，不合格者會附上理由，該產品也會被當場銷毀。

宜蘭果菜運銷合作社理事主席黃懿銘說，消費者與批發商得到安全更能保證的蔬果，雖然農民產品被檢驗不合格就要銷毀，總好過流入市場被驗出不合格、開出高額罰單，因此也非常配合。

黃懿銘表示，去年天災影響較小，今年到貨量充裕，為因應年節前大量採買需求，明天開始，批發市場備貨量就會從210公噸提升到290公噸，7日、8日高峰期更會提升到390到410公噸；明天到除夕營業時間也會延長，從凌晨0時到中午12時，初一休市，初二到初五自由營業，初六開工。

宜蘭 快篩 消費者

延伸閱讀

宜蘭果菜批發市場新年禮物 農藥殘留質譜儀20分鐘快篩

2024宜蘭綠色博覽會「地球學院」 工作人員報名至29日

享受美好親子時光！ 精選10間「宜蘭親子住宿」推薦 放電一遊就這樣安排

來打卡！馬卡龍配色...宜蘭員山鄉金山公園「星際接軌」公廁啟用

相關新聞

農藥殘留質譜儀 宜蘭果菜市場啟用

宜蘭果菜批發市場昨啟用新設備「農藥殘留質譜儀」，可在20分鐘內篩檢出市面常用200項農藥是否殘留，質譜儀較原先生化快篩檢...

花蓮年貨大街 有排隊名店

農曆春節將至，花蓮縣年貨大街昨起開賣，90個攤商有農漁特產、南北貨，也有縣內排隊名店，消費還可以抽大獎；太平洋燈會昨天晚...

基隆去年底人口數36萬2255人 19年首止跌盼增生育獎勵

基隆市的人口數從2004年的39萬3337人一路往下降，受少子化影響嚴重，平均每7至8年少1萬人，但去年底統計人口數為3...

3任鄉長都來了！台東「小巨蛋」斥資近8千萬元 終於完工啟用

台東縣延平鄉綜合體育館今天啟用，教育部體育署主秘呂忠仁會同縣長饒慶鈴等人剪綵落成。縣府表示，歷經土地分割作業及3任鄉長爭...

宜蘭果菜批發市場新年禮物 農藥殘留質譜儀20分鐘快篩

宜蘭果菜批發市場今天啟用新設備「農藥殘留質譜儀」，可在20分鐘內篩檢出市面常用200項農藥是否殘留，縣長林姿妙今上午到市...

6家茶行聯手 台9線鹿野紅烏龍茶展今天開幕

台東紅烏龍茶名氣逐漸響亮，為方便遊客行旅間停歇品茗，六家在地茶行在鹿鳴春休閒站聯合展售自家親手焙製的茶葉，提供茶品試飲及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。