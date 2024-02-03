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來打卡！馬卡龍配色...宜蘭員山鄉金山公園「星際接軌」公廁啟用

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭員山鄉金山公園公共廁所「星際接軌」啟用，不只滿足民眾如廁需求，更兼具藝術觀光，以太空艙造型、馬卡龍配色的內部彩繪打造前衛風格。記者陳敬丰／攝影
宜蘭員山鄉金山公園公共廁所「星際接軌」啟用，不只滿足民眾如廁需求，更兼具藝術觀光，以太空艙造型、馬卡龍配色的內部彩繪打造前衛風格。記者陳敬丰／攝影

宜蘭員山鄉金山公園公共廁所「星際接軌」啟用，不只滿足民眾如廁需求，更兼具藝術觀光，以太空艙造型、馬卡龍配色的內部彩繪打造前衛風格，兼具知識與遊憩，盼成為一處「可以打卡的廁所」。

金山公園位於宜蘭市與員山鄉交界，原來是一片荒地，2021年2月完工後，逐漸成為附近居民的親子遊憩首選，鄉公所也時常在此舉辦活動，如去年底耶誕點燈等等，每年約可吸引3到4萬人次；公園完成之初，並未設置廁所，公所2022年規畫公廁

鄉公所表示，公廁興建獲得環境部補助546萬元，公所自籌305萬元，共851萬元經費，2022年7月開工，去年4月完工，加上內外部設計、彩繪與設施調整，今天啟用。公廁高1層樓，樓地板面積141.55平方公尺，包含男廁、女廁、無障礙廁所與性別友善和親子廁所。

鄉公所觀光所指出，設計公廁時特別擬定主題「星際接軌」，4個廁所都是太空艙的形式，內部也有介紹8大行星的知識，廁所外地上還有跳格子遊戲，講求實用、觀賞與寓教於樂，既支持公園平日與舉辦活動時的廁所使用需求，也能成為難得一見的「廁所打卡」地標。

宜蘭縣議長張勝德、員山鄉長張宜樺等人今天為公廁揭幕。張宜樺說，主題「星際接軌」是要讓全宇宙都知道員山鄉的美麗，歡迎大家過年到金山公園走春；未來希望在公園增加看台、中庭與遮雨處，也已規劃遊戲用地與宜蘭縣第一處寵物公園。

公廁主題「星際接軌」，4個廁所都是太空艙的形式，內部也有介紹8大行星的知識。記者陳敬丰／攝影
公廁主題「星際接軌」，4個廁所都是太空艙的形式，內部也有介紹8大行星的知識。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣議長張勝德（左二）、員山鄉長張宜樺（左三）等人今天為公廁揭幕。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣議長張勝德（左二）、員山鄉長張宜樺（左三）等人今天為公廁揭幕。記者陳敬丰／攝影
廁所外地上有跳格子遊戲，民眾可以稍稍回憶童年樂趣。記者陳敬丰／攝影
廁所外地上有跳格子遊戲，民眾可以稍稍回憶童年樂趣。記者陳敬丰／攝影
金山公園位於宜蘭市與員山鄉交界，原來是一片荒地，2021年2月完工後，逐漸成為附近居民的親子遊憩首選。記者陳敬丰／攝影
金山公園位於宜蘭市與員山鄉交界，原來是一片荒地，2021年2月完工後，逐漸成為附近居民的親子遊憩首選。記者陳敬丰／攝影

公廁 宜蘭

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