來打卡！馬卡龍配色...宜蘭員山鄉金山公園「星際接軌」公廁啟用

宜蘭員山鄉金山公園公共廁所「星際接軌」啟用，不只滿足民眾如廁需求，更兼具藝術觀光，以太空艙造型、馬卡龍配色的內部彩繪打造前衛風格，兼具知識與遊憩，盼成為一處「可以打卡的廁所」。

金山公園位於宜蘭市與員山鄉交界，原來是一片荒地，2021年2月完工後，逐漸成為附近居民的親子遊憩首選，鄉公所也時常在此舉辦活動，如去年底耶誕點燈等等，每年約可吸引3到4萬人次；公園完成之初，並未設置廁所，公所2022年規畫公廁。

鄉公所表示，公廁興建獲得環境部補助546萬元，公所自籌305萬元，共851萬元經費，2022年7月開工，去年4月完工，加上內外部設計、彩繪與設施調整，今天啟用。公廁高1層樓，樓地板面積141.55平方公尺，包含男廁、女廁、無障礙廁所與性別友善和親子廁所。

鄉公所觀光所指出，設計公廁時特別擬定主題「星際接軌」，4個廁所都是太空艙的形式，內部也有介紹8大行星的知識，廁所外地上還有跳格子遊戲，講求實用、觀賞與寓教於樂，既支持公園平日與舉辦活動時的廁所使用需求，也能成為難得一見的「廁所打卡」地標。