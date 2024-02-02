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春節前下雨寒流魚貨夯 宅配業績增2成！這幾種海鮮饕客最愛

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
春節前下雨加寒流魚貨夯，網購宅配業績增2成最愛白鯧。記者游明煌／攝影
春節前下雨加寒流魚貨夯，網購宅配業績增2成最愛白鯧。記者游明煌／攝影

農曆春節快要到了，因為拜拜需要牲禮魚，魚貨是重要年貨，除了傳統市場、超市外，網購宅配增加非常多，基隆區漁會表示，因為下雨、寒流不斷，年前網購成長二到三成，網購的種類以白鯧魚，大黃魚，透抽，大鮑魚，干貝、烏魚子等最受歡迎，近日是高峰。

過年將屆，象徵年年有餘的牲禮魚是家家必備，基隆區漁會魚貨販賣部貨色齊全，每天人潮絡繹不絕，但上了年紀的採買者，跟年輕人的購買方式顯然有些不同。傳統家庭主婦買魚蝦、鮑魚，干貝等拜拜可用的居多，年輕人則買火烤可用的香腸、蝦子等為主。

基隆區漁會總幹事陳文欽表示，白鯧、石斑魚、黃金鯧、黃魚、透抽，大鮑魚，干貝、烏魚子都很受歡迎，每天銷量都很大，拜拜都要用到，特別的是當地的飛魚卵香腸，很受年輕人歡迎。

基隆區漁會表示，今年過年前寒流不斷，又常下雨，基隆今天還是下雨天，民眾減少出門，來客情況有變化，網購宅配整體銷售明顯增加，成長至少二到三成，特別是客製化的漁貨，在烹煮上很容易上手，很受歡迎。

新北市野柳地區一家魚貨供應商張永耀表示，今年因為物價波動，很多魚貨貨源價格都漲，愈接近年關跳動會愈多，他們以3千元推出的不同魚貨組合，5年沒有漲價，CP值很高，在市場個別買總價超過5千元。今年下雨和寒流不斷，宅配很受歡迎，會運送到家。

經營魚貨網購的陳信助推出圍爐年菜組，他說，今年很多商品成本不斷高漲，盡可能忍痛自行吸收價格照去年原價，薄利多銷讓大家好過年，他也有生意做。

春節前下雨加寒流魚貨夯，網購宅配業績增2成最愛白鯧。記者游明煌／攝影
春節前下雨加寒流魚貨夯，網購宅配業績增2成最愛白鯧。記者游明煌／攝影
春節前下雨加寒流魚貨夯，網購宅配業績增2成最愛白鯧。記者游明煌／攝影
春節前下雨加寒流魚貨夯，網購宅配業績增2成最愛白鯧。記者游明煌／攝影

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