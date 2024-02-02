像中樂透 女大生發現2700年前人獸形玉玦

國立清華大學兩名女大生寒假到花蓮=@R考古@=a href='/search/tagging/2/博物館' rel='博物館' data-rel='/2/105048' class='tag'>博物館實習，在秀林鄉北三棧考古遺址一處休耕農地調查，眼尖發現一片不到3公分大的人獸形玉玦，館方帶回清洗測量，確認是距今約2700年前以花蓮豐田玉製成的史前文物。館方表示，因為珍稀且昂貴，要具特殊身分的有錢人家才能擁有，考古界稱為「威望商品」。

兩名女大生林嘉樂、利恩得就讀清大人文社會院2年級，選修考古相關課程，利用寒假到花蓮考古博物館實習，工作項目包括整理及測量標本、導覽等，前天由館內工作人員帶領，到北三棧考古遺址做地表調查。

考古博物館館長溫孟威說，該處屬於北三棧考古遺址範圍內，是一塊休耕農田，還沒有經過考古發掘，兩名女大生好眼力，一眼看到地上這塊小小的人獸形玉玦，這種機率簡直像是「中樂透」。

館方將玉玦帶回清洗測量，高2.9公分、寬1.5公分，厚0.3公分，玉石來自花蓮產的豐田玉。溫孟威說，這塊玉玦頭部已毀損，有趣的是，胸部再被鑽了一個洞，推測因為珍貴稀有，雖然受損，所有人也捨不得丟棄，再鑽洞當成項鍊配戴。

溫孟威說，距今年代約2500到2200年前，一群人在奇萊平原生活的文化現象，被定名為花岡山文化。因為花蓮產豐田玉，花岡山文化的人群製作及使用大量玉器是最特別之處，當時的人掌握到材料和技術，有餘力裝飾自己。

他表示，人獸形玉玦在全台出土約40件，多分布在台灣東部，花蓮連同這一件也僅有5件，位於台東的國立台灣史前文化博物館的館徽就是人獸形玉玦。