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東岸商場今移交恐爆衝突 NET態度硬 謝國樑：依法處理

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
東岸商場今移交恐爆衝突，NET態度硬，謝國樑：依法處理。記者游明煌／攝影
東岸商場今移交恐爆衝突，NET態度硬，謝國樑：依法處理。記者游明煌／攝影

基隆市東岸廣場因租約到期市府重新招商，2月1日起擬由微風集團接手，但目前經營的主富服裝公司（NET）批評市府招標違法，堅持2至4樓建物是主富花近3億元興建，市府像強盜要搶走移轉給另一家公司。市長謝國樑昨天表示，一切都依法處理。今天下午市府將辦理資產移交，主富控市府未取得產權拒絕，恐爆衝突。

謝國樑昨天上午在市務會議後記者會澄清說明，指有媒體報導NET人員說，謝國樑2019年還未當市長時，曾與NET高層聯繫並到該集團洽談一事，希望協助謝國樑家族經營的大魯閣公司相關娛樂事業進駐東岸廣場3樓一事。

謝國樑表示，這並非事實，凡走過必留下痕跡，2019時經營的確是NET沒錯，當時是因為他想要引進湯瑪士小火車的親子空間，找很多空間，拜訪過NET，但後來空間都不適合，因此沒有成功。謝國樑澄清與NET就只有這一次的一面之緣，與大魯閣完全無關，他的目標很清楚是為了湯瑪士小火車。

謝國樑並表示，有關NET已提訴訟，市府一切依法辦理，也會尊重法院的判決。

基市府表示，8年前委由大日負責營運東岸停車場，租期5年，期滿先有3年、再有2年優先續約權。大日得標後與主富簽約，由大日經營地下停車場，商場及外觀則由主富營運管理。

基市府與大日契約去年底期滿，市府認為大日2022年間涉信二立體停車場弊案，不符優先續約資格，依促參法重新招商，從微風、主富等4家業者中，評選微風獲最優申請人資格。

基隆市政府已發出公文給大日開發，將在今天（31日）下午2時30分辦理「基隆市東岸立體停車場營運移轉案」正式資產移交，市府在公文中表明，東岸停車場所座落之土地、建築物、工作物、基地上之設施及設備（地下4層為停車場，地上1層及4層樓全部為商場使用）屬基隆市府所有之公共資產，要求大日配合備妥相關文件及機勵鑰匙、資產清單移交。

不過，主富公司（NET）已表明，今天將於現場詢問基隆市政府三件事事項，一是市府明知未取得產權，為何逼迫廠商點交？二市府招商程序有無任何違法？三市府招商條件有無損害市府財政及市民權益？

主富昨天已在商場張貼告示，所有資產包括佈景磨石子基座，勿擅自移動，如有毀損，責任必究。主富態度強硬，市府今天能否順利移交充滿變數，警方表示，已嚴陣以待，防範衝突發生。

東岸商場今移交恐衝突，NET態度強硬，謝國樑：依法處理。記者游明煌／翻攝
東岸商場今移交恐衝突，NET態度強硬，謝國樑：依法處理。記者游明煌／翻攝
東岸商場今移交恐爆衝突，NET態度硬，謝國樑：依法處理。記者游明煌／攝影
東岸商場今移交恐爆衝突，NET態度硬，謝國樑：依法處理。記者游明煌／攝影

NET 謝國樑 停車場

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