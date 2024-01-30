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五結廟宇嘉年華今起跑 集滿7個廟宇印章抽5千元禮券
宜蘭縣五結廟宇嘉年華今天起跑，3項抽獎活動總獎金26萬元，民眾只要到14間協力廟宇集滿7個章，就有機會獲得5000元家樂福禮券等獎品；2月24日元宵節將邀請知名藝人王彩樺、馬力歐到場表演、主持，為今年的廟宇嘉年華畫下句點。
五結鄉公所表示，廟宇嘉年華邁入第7年，今年總獎金同樣達26萬元，分成3個活動抽獎。今天起到2月18日的「七星獎」，民眾在14間協力廟宇集滿7個不同的廟宇印章，上網登錄資料，2月24日元宵晚會現場抽出20名幸運兒領取5000元家樂福禮券。
「無敵星星獎」各廟宇辦理時間不定，依廟方資訊為準；民眾集滿7個不同廟宇印章，到14間廟宇中任一間完成指定任務，如擲筊出聖杯等，就可以兌換龍福氣錢母卡，除了錢母卡本身的紀念價值，每張卡附上50元硬幣1枚，限量3000分，換完活動便提前結束。
「愛心獎」則是2月24日元宵節當天下午2時到5時，在利澤簡永安宮新殿前擲筊，第一杯擲出聖杯，可獲得50元市集券1張，購買當天市集的五結特色小吃，限量200分；每個人只能擲1次，錯過無法重複排隊。
鄉公所指出，整個廟宇嘉年華活動從今天集章起跑，2月2日五結鄉春節街景布置點燈，春節期間不同廟宇有發紅包、發財金、供應平安粥等，2月13日新店慶興廟重建20周年邀請全台媽祖廟遶境，24日元宵晚會邀請馬力歐主持，王彩樺與聖母醫專街舞社等人演出，完整活動請洽官方網站。
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