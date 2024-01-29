基市44所公幼 寒假全日班延長照顧

基隆市教育處昨宣布，全市44所公立幼兒園在寒假期間，開辦「全日班」延長照顧服務，午餐、點心和及行政費用由政府負擔，1天收費120元。下午4時至6時延長照顧，1小時收費35元。雙薪家庭家長可安心工作，不用分心孩子照料問題。

基隆市教育處長期投注資源，完善公幼延長照顧政策，2018年起幼兒園所延長照顧服務率，居全國各縣市之冠。市長謝國樑說，學校放寒假期間，許多家長仍要上班，家庭作息改變困擾，尤其是家中有幼兒的雙薪父母，必然面對幼兒照顧問題，鼓勵各公立幼兒園開辦寒假留園，只要有1名幼生有意參加就應開班，無人數限制，滿足雙薪家庭托育需求。

基隆市公幼寒暑假開辦留園照顧由來已久，衍生費用由家長分攤，過去曾有幼兒園留園人數較少，每名家長單月要負擔3、4000元。去年6月起代理教師應給整學期或整學年完整聘期，幼兒園暑假留園另要補助教師鐘點費，家長負擔恐加重，謝國樑決定補助鐘點費，由市府吸收，不要轉嫁給家長。

教育處表示，為讓雙薪家庭父母安心就業，全市44所公立幼兒園今年寒假都開辦全日班，並延長照顧服務。市府也補助弱勢家庭幼兒課後留園費用，完全免費，讓弱勢幼兒寒假期間能得到完善照顧。