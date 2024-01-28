宜蘭員山鄉縣議員補選將登場！地方流傳「這句話」 藍白恐陷入苦戰

民進黨宜蘭縣議員陳俊宇當選立委後，留下員山鄉選區縣議員的遺缺必須辦理補選，該區選民結構向來綠大於藍，仿間甚至流傳一句話，「國民黨只要在員山鄉贏、全縣就贏」，可見是一塊綠油油難以撼動的鐵板，這場補選對藍白候選人而言都會陷入苦戰。

總統暨立委選舉結果底定後，立委當選人將於2月1日就職，由於其中19位當選人具地方民意代表身分，若選區缺額達2分之1以上，應辦理補選。內政部統計，包括2個議員、3個地方首長，共5個職缺須辦理補選，宜蘭縣員山鄉是必須辦理縣議員補選的選區之一。

陳俊宇當了三屆縣議員，2018年與2022年的第19屆、第20屆縣議員選舉，他在這裡都拿下全縣最高票，這次參選立委更在員山鄉狂掃54.5%得票率，其他5位立委候選人加起來的總得票數都沒有他多。

國民黨在該區打起選戰格外艱難，甚至流傳著一句話，針對全縣性選舉，「國民黨只要在員山鄉贏，全縣就贏」，形容難以攻破鐵板區。

陳俊宇留下來的縣議員職缺，預計4月27日補，藍綠都會有提名人選，白則是評估中，國民黨與民眾黨不論提名誰參選，都將是一場苦戰。