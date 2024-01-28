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基市公幼寒假全面開辦全日班 讓雙薪家庭家長不用操心

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市44所公立幼兒園在寒假期間，全數開辦全日班及延長照顧服務，讓雙薪家庭的家長可以繼續安心工作，不用操心孩子照料問題。圖／基市教育處提供
基隆市44所公立幼兒園在寒假期間，全數開辦全日班及延長照顧服務，讓雙薪家庭的家長可以繼續安心工作，不用操心孩子照料問題。圖／基市教育處提供

基隆市教育處今天表示，全市44所公立幼兒園寒假期間，開辦「全日班」延長照顧服務，午餐、點心和及行政費用由政府負擔，1天收費120元。下午4點到6點延長照顧，1小時收費35元。雙薪家庭的家長就可以繼續安心工作，不用分心孩子照料問題。

基隆市政府教育處長期投注資源，完善延長公幼延長照顧政策，自2018年起幼兒園所延長照顧服務率，就居全國各縣市之冠。行政院國家發展委員會舉辦去年12月舉辦第6屆政府服務獎頒獎典禮，全國145個機關報名角逐，基市府在「公共化教保服務機構延長照顧服務」項目獲得社會關懷服務類獎肯定。

基隆市長謝國樑表示，各級學校放寒假期間，許多家長仍然需要上班，面臨家庭作息改變的困擾。尤其是家中有幼兒的雙薪父母，必然要面對幼兒照顧的問題。謝國樑鼓勵各公立幼兒園開辦寒假留園，而且只要有1名幼生有意參加就應開班，無人數限制，滿足雙薪家庭托育需求。

基隆市公幼寒暑假開辦留園照顧由來已久，衍生費用由家長分攤，過去曾有幼兒園留園人數較少，每名家長單月要負擔3、4000元。去月6月起代理教師應給整學期或整學年完整聘期，幼兒園暑假留園另要補助教師鐘點費，家長負擔將更重，謝國樑決定補助鐘點費，全由市府吸收，不要轉嫁給家長。

教育處表示，為了讓雙薪家庭的父母安心就業，全市44所公立幼兒園今年寒假都開辦全日班，並提供延長照故服務。各班開課天數不一，有些幼兒園整個寒假都開課，最少也會開課2周。全日班上午8點至下午4點收費統一120元，下午4點至6點延長照顧1小時收費35元

教育處說，市府也補助弱勢家庭幼兒課後留園費用，其他經濟情況特殊幼兒只要附相關證明文件，或學校家訪證明文件，也可由所就讀的校、園提出申請比照辦理，完全免費，使弱勢幼兒寒假期間仍能得到完善照顧。

基隆市44所公立幼兒園在寒假期間，全數開辦全日班及延長照顧服務，讓雙薪家庭的家長可以繼續安心工作，不用操心孩子照料問題。圖／基市教育處提供
基隆市44所公立幼兒園在寒假期間，全數開辦全日班及延長照顧服務，讓雙薪家庭的家長可以繼續安心工作，不用操心孩子照料問題。圖／基市教育處提供
基隆市44所公立幼兒園在寒假期間，全數開辦全日班及延長照顧服務，讓雙薪家庭的家長可以繼續安心工作，不用操心孩子照料問題。圖／基市教育處提供
基隆市44所公立幼兒園在寒假期間，全數開辦全日班及延長照顧服務，讓雙薪家庭的家長可以繼續安心工作，不用操心孩子照料問題。圖／基市教育處提供
基隆市44所公立幼兒園在寒假期間，全數開辦全日班及延長照顧服務，讓雙薪家庭的家長可以繼續安心工作，不用操心孩子照料問題。圖／基市教育處提供
基隆市44所公立幼兒園在寒假期間，全數開辦全日班及延長照顧服務，讓雙薪家庭的家長可以繼續安心工作，不用操心孩子照料問題。圖／基市教育處提供
基隆市44所公立幼兒園在寒假期間，全數開辦全日班及延長照顧服務，讓雙薪家庭的家長可以繼續安心工作，不用操心孩子照料問題。圖／基市教育處提供
基隆市44所公立幼兒園在寒假期間，全數開辦全日班及延長照顧服務，讓雙薪家庭的家長可以繼續安心工作，不用操心孩子照料問題。圖／基市教育處提供
基隆市44所公立幼兒園在寒假期間，全數開辦全日班及延長照顧服務，讓雙薪家庭的家長可以繼續安心工作，不用操心孩子照料問題。圖／基市教育處提供
基隆市44所公立幼兒園在寒假期間，全數開辦全日班及延長照顧服務，讓雙薪家庭的家長可以繼續安心工作，不用操心孩子照料問題。圖／基市教育處提供

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