基市公幼寒假全面開辦全日班 讓雙薪家庭家長不用操心
基隆市教育處今天表示，全市44所公立幼兒園在寒假期間，開辦「全日班」延長照顧服務，午餐、點心和及行政費用由政府負擔，1天收費120元。下午4點到6點延長照顧，1小時收費35元。雙薪家庭的家長就可以繼續安心工作，不用分心孩子照料問題。
基隆市政府教育處長期投注資源，完善延長公幼延長照顧政策，自2018年起幼兒園所延長照顧服務率，就居全國各縣市之冠。行政院國家發展委員會舉辦去年12月舉辦第6屆政府服務獎頒獎典禮，全國145個機關報名角逐，基市府在「公共化教保服務機構延長照顧服務」項目獲得社會關懷服務類獎肯定。
基隆市長謝國樑表示，各級學校放寒假期間，許多家長仍然需要上班，面臨家庭作息改變的困擾。尤其是家中有幼兒的雙薪父母，必然要面對幼兒照顧的問題。謝國樑鼓勵各公立幼兒園開辦寒假留園，而且只要有1名幼生有意參加就應開班，無人數限制，滿足雙薪家庭托育需求。
基隆市公幼寒暑假開辦留園照顧由來已久，衍生費用由家長分攤，過去曾有幼兒園留園人數較少，每名家長單月要負擔3、4000元。去月6月起代理教師應給整學期或整學年完整聘期，幼兒園暑假留園另要補助教師鐘點費，家長負擔將更重，謝國樑決定補助鐘點費，全由市府吸收，不要轉嫁給家長。
教育處表示，為了讓雙薪家庭的父母安心就業，全市44所公立幼兒園今年寒假都開辦全日班，並提供延長照故服務。各班開課天數不一，有些幼兒園整個寒假都開課，最少也會開課2周。全日班上午8點至下午4點收費統一120元，下午4點至6點延長照顧1小時收費35元
教育處說，市府也補助弱勢家庭幼兒課後留園費用，其他經濟情況特殊幼兒只要附相關證明文件，或學校家訪證明文件，也可由所就讀的校、園提出申請比照辦理，完全免費，使弱勢幼兒寒假期間仍能得到完善照顧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言