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基隆女議員許睿慈拍猛禽年曆 「美女與野獸」助弱勢

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆美女議員許睿慈與猛禽拍年曆，「美女與野獸」捐助弱勢。圖／蔡宗和提供
基隆美女議員許睿慈與猛禽拍年曆，「美女與野獸」捐助弱勢。圖／蔡宗和提供

基隆市議員許睿慈為行銷基隆觀光景點及關懷中高齡長者、獨居長者及弱勢族群，今年與猛禽「哈里斯鷹」、「紅鳶」一起拍年曆，拍攝的地點在海科館潮境公園、要塞司令部、國門廣場等，只要捐款299元至基隆市高齡長者曁婦幼關懷協會，就可以獲得睿慈限量魅力基隆・老鷹特輯年曆。

這次當模特兒的老鷹，飼主是李志騰，負責拍照的是國立基隆商工老師蔡宗和。要和猛禽合體拍照可不容易，因為主角不只有一人，旁邊多了一隻兇猛的「哈斯里鷹」，好不容易喬好就度，原本不願配合的鷹又不斷振翅，後來總算安靜下來，攝影師把握短暫機會，猛按快門，才能完成一張張美照。

「美女與野獸的組合」，這本年曆頗為搶手被民眾這樣戲稱，長相甜美的許睿慈，2年前競選期間就推出寫真書受到好評，這次挑戰猛禽類合體拍年曆。

李志騰說，議員膽子有夠大，拍得很美。蔡宗和表示，猛禽生性很靈敏，警覺性也高，要有時間相處先培養感情才能拍好。

許睿慈說，一開始真的會怕，是一種挑戰，老鷹是基隆的象徵，基隆港上空總能看到大群老鷹盤旋的壯觀景象，讓人驚嘆不已，她這次結合要塞司令部、國門廣場到潮境公園等文化歷史及自然生態觀光景點，就是希望讓基隆山海城市之美更完整地展現在大家眼前。

除了城市行銷，也希望為城市中高齡長者、獨居長者、婦女幼童及弱勢族群做得更多，用溫暖與愛心照亮這座城市的每個角落，所得款項都會用在打造更完善的高齡長者照顧環境、提供更充足的失能獨居長者生活資源、促進婦幼權益環境以及建構更完整的弱勢照顧福利體系。

基隆美女議員許睿慈與猛禽拍年曆，「美女與野獸」捐助弱勢。圖／蔡宗和提供
基隆美女議員許睿慈與猛禽拍年曆，「美女與野獸」捐助弱勢。圖／蔡宗和提供
基隆美女議員許睿慈與猛禽拍年曆，「美女與野獸」捐助弱勢。記者游明煌／翻攝
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基隆美女議員許睿慈與猛禽拍年曆，「美女與野獸」捐助弱勢。圖／蔡宗和提供
基隆美女議員許睿慈與猛禽拍年曆，「美女與野獸」捐助弱勢。圖／蔡宗和提供
基隆美女議員許睿慈與猛禽拍年曆，「美女與野獸」捐助弱勢。記者游明煌／翻攝
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基隆港 觀光景點 獨居

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