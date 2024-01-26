羅東迎春節！年貨市場抽大獎 大型垃圾免費清運大掃除

羅東鎮是宜蘭縣人口第二多的鄉鎮市，人口密度更高居全國第一，春節過年熱鬧無比，兩大傳統市場民生、開元年貨市集人擠人，鎮公所今年也準備了抽獎，最大獎是萬元除濕機；熱鬧之餘也要留心環保，清潔隊今年春節只有10日到11日停收，另外也會免費清運家具等大型垃圾。

鎮公所表示，今年市場年貨市集設於民生市場廣場，今天上午10時開幕，現場贈送100個食用購物袋；市集一直持續到2月5日，民眾可以自備環保袋到民生、開元市場兌換摸彩券，每天限量150張。獎品從萬元除濕機、山珍海味年菜組合到菜籃輪車，共6個獎項103個名額，2月6日開獎。

垃圾、資源回收清運方面，鎮公所為配合「國家清潔周」，今天上午集結各里環保志工在中山公園年終大掃除誓師，鎮長吳秋齡呼籲鄉親配合垃圾不落地政策，加強整理門前與周邊環境，用清新乾淨的環境迎接新年。

春節清運時間如下：2月7日晚間加班，8日小年夜也是晚間收運；9日除夕上午9時半收運，晚間停收；10日、11日兩天停止清運；12日則開設7處專區定時定點收運，詳細地點時間可見公所官網；13日、14日上午10時清運，晚間停收；15日以後恢復正常清運時間。

清潔隊受理巨大垃圾清運，即沙發、衣櫃等大型家具，平時需要收費，春節期間免費，民眾1月31日到2月4日可打專線電話申請，2月1日到4日清潔隊清運；清運大型垃圾沒有數量限制，但若數量較多，清潔隊會評估是家戶垃圾或業者垃圾，原則上家戶垃圾才是免費清運。